Új stratégiát dobott be Zelenszkij: így akarja megnyerni Trumpot és az Egyesült Államokat

A korábbi tapasztalataiból okulva az ukrán vezető mindent elkövetett, hogy elnyerje Donald Trump amerikai elnök támogatását. Kijevben úgy vélik, hogy az Egyesült Államok töretlen támogatása kulcsfontosságú lehet az Oroszország ellen vívott háború során. A felek július 28-án újra személyesen találkoztak, ekkor
Zelenszkij teljesen új stratégiát dolgozott ki a tárgyalópartneréhez.
A legfontosabb üzenete az volt az amerikai elnökhöz, hogy Ukrajnának és az Egyesült Államoknak egy közös ellensége van, ez pedig Oroszország. Ez a megközelítés azért is kulcsfontosságú, mivel a kijevi politikus ki akarta billenteni kollégáját a „közvetítői” szerepből, hogy inkább szövetségesként kezdjenek viszonyulni egymáshoz. Az ukrán elnök ennek érdekében különösen nagy figyelmet fordított Amerika Közel-Keleten, Irán és a vele szövetséges iszlamista csoportok ellen vívott háborújára. Kiemelte, hogy Moszkva számos módon támogatja Teheránt, ez pedig közvetlenül az Egyesült Államok térségi bázisai és katonái ellen intézett támadásokban nyilvánul meg. Erre vonatkozóan Trump kifejezte, hogy érdekli az igazság:
Nos, majd kiderül, hogy ez igaz-e. Megkérdezem Putyint. Nem volt nagy hatása, mert alaposan kinyírtuk őket... Venezuelának minden orosz felszerelése volt. Hogy működött ez?
– tette fel a kérdést.
A bennfentes információk szerint ugyanakkor a megbeszélés kevésbé számított, mivel Trump elsősorban azért gondol Ukrajnára egyre inkább partnerként, mivel Kijev nagy sikereket ér el az oroszok elleni csapások során.
Címlapkép forrása: Zelenskyy Social Media Account/Anadolu via Getty Images
Rendkívüli ülést tart az Országgyűlés
Több fontos téma is előkerül majd.
Drasztikus lépés jön: idegrendszert károsító anyag miatt változnak az európai szabályok
Augusztustól jön a szigorítás.
Itt a friss európai GDP-rangsor!
Meglepetést okoztak a "nagyok", Magyarország ismét a középmezőnyben.
Szibiha: Oroszország rettegett rakétája tört be a NATO területére
Elárulta a részleteket.
Rendkívüli egyeztetés a MAVIR-nál: már kész az intézkedési terv
A minisztérium vezetése a MAVIR-nál készítette elő az Energiaellátási Műveleti Egység ülését.
Fenntarthatóság üzleti nyomás alatt: döntéshozók, pénzügyek, energia és ESG egy színpadon
A jegyek gyorsan fogynak.
Drasztikus lépésre kényszerült Románia is a Duna alacsony vízállása miatt
Azt tette, amit Magyarország is.
A biztosítás, amit tegnap kellett volna megkötni
Az élet nem mindig alkalmazkodik a terveinkhez. Éppen ezért lehet a legdrágább mondat, amit valaki kimondhat: "Majd később kötünk biztosítást." Sokan gondolják úgy, hogy az életbiztosítás
Generációk a munkahelyen - Bereczki Enikő, generációkutató & Pataki Hajnalka, People Partner
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
Performaszpihenés, nyári önképzés, avagy új generációs trendek a nyaraláson
Megjelent a teljesítményalapú szabadidő és a performanszpihenés jelensége: nemcsak átélni szeretnénk az élményeket, hanem azt is fontosnak érezzük, hogy megmutassuk őket. [...]
Új trend a Z-generáció, de az idősebbek nyaralási szokásaiban is
A sziget, amelytől a világgazdaság függ - meddig védi Tajvant a szilíciumpajzs?
Az Arizonától Drezdáig zajló chipgyárépítési hullám biztonságosabbá teheti a globális ellátást, közben azonban Tajvan geopolitikai védelmét is gyengítheti. Kik nyerhetnek a félvezetőgy
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci környezetben működik. Míg Európában erősebb jelentési és megfelelési elvárásokhoz kel
Négy webáruház, négy bírság: mit üzennek a NAIH legújabban közzétett bírságoló határozatai?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) négy olyan határozatot is közzétett, amelyek mind webáruházak adatkezelési tájékoztatási gyakorlatát vizsgálták, és mindegyi
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Rólunk puskázott a világ egyik legnagyobb bankja? Az Elon Musk-szorzó titka
Másképp nem jön ki a SpaceX mögötti matek.
Kinek fog fájni valójában a kormány vagyonadó-terve?
A cégérték meghatározása lehet az egyik izgalmas kérdés.
Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?
"Kiszárad" az ingatlanpiac is?