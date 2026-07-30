Új stratégiát dobott be Zelenszkij: így akarja megnyerni Trumpot és az Egyesült Államokat

A korábbi tapasztalataiból okulva az ukrán vezető mindent elkövetett, hogy elnyerje Donald Trump amerikai elnök támogatását. Kijevben úgy vélik, hogy az Egyesült Államok töretlen támogatása kulcsfontosságú lehet az Oroszország ellen vívott háború során. A felek július 28-án újra személyesen találkoztak, ekkor

Zelenszkij teljesen új stratégiát dolgozott ki a tárgyalópartneréhez.

A legfontosabb üzenete az volt az amerikai elnökhöz, hogy Ukrajnának és az Egyesült Államoknak egy közös ellensége van, ez pedig Oroszország. Ez a megközelítés azért is kulcsfontosságú, mivel a kijevi politikus ki akarta billenteni kollégáját a „közvetítői” szerepből, hogy inkább szövetségesként kezdjenek viszonyulni egymáshoz. Az ukrán elnök ennek érdekében különösen nagy figyelmet fordított Amerika Közel-Keleten, Irán és a vele szövetséges iszlamista csoportok ellen vívott háborújára. Kiemelte, hogy Moszkva számos módon támogatja Teheránt, ez pedig közvetlenül az Egyesült Államok térségi bázisai és katonái ellen intézett támadásokban nyilvánul meg. Erre vonatkozóan Trump kifejezte, hogy érdekli az igazság:

Nos, majd kiderül, hogy ez igaz-e. Megkérdezem Putyint. Nem volt nagy hatása, mert alaposan kinyírtuk őket... Venezuelának minden orosz felszerelése volt. Hogy működött ez?

– tette fel a kérdést.

A bennfentes információk szerint ugyanakkor a megbeszélés kevésbé számított, mivel Trump elsősorban azért gondol Ukrajnára egyre inkább partnerként, mivel Kijev nagy sikereket ér el az oroszok elleni csapások során.

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