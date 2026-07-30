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Ukrán hírszerzés: szinte teljesen tehetetlenek az új orosz fegyverrel szemben, Moszkva felpörgeti a Banderolok gyártását
Globál

Ukrán hírszerzés: szinte teljesen tehetetlenek az új orosz fegyverrel szemben, Moszkva felpörgeti a Banderolok gyártását

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Oroszország sorozatgyártásba veszi az Sz8000 Banderol cirkálórakétát, miután befejezte a teszteket – közölte a Militarnyi.

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) jelentése szerint a pilóta nélküli robotrepülőgép (a köznyelvben visszatérően ezt neveik cirkálórakétának) indítóplatformjának kezdetben az Orion közepes magasságú pilóta nélküli légi járművet használták. A Banderol a gyári adatok szerint mintegy 150 kilogrammos robbanófejet lesz képes szállítani, miközben körülbelül 550-600 km/h sebességgel képes közelíteni a célpont felé. Az ígéretek szerint

mintegy 350-400 kilométeres hatótávolsággal fog rendelkezni.

A rakétát egy kínai gyártású, a Swiwin által gyártott turbóhajtómű hajtja. A hajtómű súlya 8,5 kg, és maximálisan 65 000 fordulat/perc sebességnél akár 81,6 kgf tolóerőt is képes kifejteni.

A jelenlegi információk szerint a Moszkva már használt is ilyeneket a harc közben, elsősorban a déli frontszakaszokon. Az ismeretek szerint újabban Mi-28-as helikoptereket és a Krímen található földi rakétaindítókat használják. A Banderolok egyre nagyobb szerepet kapnak a műveletek során, előre beprogramozott célpontokkal indítják, elsősorban az ukrajnai kikötői infrastruktúra megsemmisítésére. A közzétett információk szerint logisztikai központok, terminálok, a kikötői infrastruktúra és az élelmiszer-tároló létesítmények ellen használják.

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A hírszerzés szerint egyelőre nem tudnak mit kezdeni ezekkel a fegyverekkel:

Ez kihívást jelent számunkra, mivel az FPV elfogó drónok hatástalanok ezzel a rakétával szemben

– emelték ki.

A modern cirkálórakétákban számos külföldi, elsősorban nyugati alkatrész található. A megszerzett eszközben mások mellett dél-koreai, svájci, japán, kínai és amerikai részeket is találtak. Olyan eszközöket tudtak megvizsgálni, amelyek nem robbantak fel, vagy sikerült hatástalanítani azokat valamelyik légvédelmi megoldással.

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