Ukrán hírszerzés: szinte teljesen tehetetlenek az új orosz fegyverrel szemben, Moszkva felpörgeti a Banderolok gyártását

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) jelentése szerint a pilóta nélküli robotrepülőgép (a köznyelvben visszatérően ezt neveik cirkálórakétának) indítóplatformjának kezdetben az Orion közepes magasságú pilóta nélküli légi járművet használták. A Banderol a gyári adatok szerint mintegy 150 kilogrammos robbanófejet lesz képes szállítani, miközben körülbelül 550-600 km/h sebességgel képes közelíteni a célpont felé. Az ígéretek szerint
mintegy 350-400 kilométeres hatótávolsággal fog rendelkezni.
A rakétát egy kínai gyártású, a Swiwin által gyártott turbóhajtómű hajtja. A hajtómű súlya 8,5 kg, és maximálisan 65 000 fordulat/perc sebességnél akár 81,6 kgf tolóerőt is képes kifejteni.
A jelenlegi információk szerint a Moszkva már használt is ilyeneket a harc közben, elsősorban a déli frontszakaszokon. Az ismeretek szerint újabban Mi-28-as helikoptereket és a Krímen található földi rakétaindítókat használják. A Banderolok egyre nagyobb szerepet kapnak a műveletek során, előre beprogramozott célpontokkal indítják, elsősorban az ukrajnai kikötői infrastruktúra megsemmisítésére. A közzétett információk szerint logisztikai központok, terminálok, a kikötői infrastruktúra és az élelmiszer-tároló létesítmények ellen használják.
A hírszerzés szerint egyelőre nem tudnak mit kezdeni ezekkel a fegyverekkel:
Ez kihívást jelent számunkra, mivel az FPV elfogó drónok hatástalanok ezzel a rakétával szemben
– emelték ki.
A modern cirkálórakétákban számos külföldi, elsősorban nyugati alkatrész található. A megszerzett eszközben mások mellett dél-koreai, svájci, japán, kínai és amerikai részeket is találtak. Olyan eszközöket tudtak megvizsgálni, amelyek nem robbantak fel, vagy sikerült hatástalanítani azokat valamelyik légvédelmi megoldással.
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