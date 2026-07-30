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Veszélyes incidens történt, felszálltak a NATO F-16-osai, titokzatos kráter bukkant fel
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Veszélyes incidens történt, felszálltak a NATO F-16-osai, titokzatos kráter bukkant fel

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Lengyelországban hajnalban riasztást kellett kiadni, ennek következtében az F-16-os vadászgépek is a levegőbe emelkedtek – közölte a TVP World.

Varsó az éjszakai órákban veszélyes tevékenységet érzékelt Ukrajna felől, ezeket egyértelműen az orosz légierő tevékenységének tulajdonítottak. Mivel a helyzet veszélyesnek tűnt, ezért azonnal riasztást kaptak a légvédelmi egységek, akik növelték a harckészültséget, beleértve a szolgálatban lévő vadászgép-párokat és egy korai riasztó repülőgépet. A hatóságok legalább egy tucatnyi, Ukrajnai nyugati részére érkező orosz fegyvert érzékeltek.

Nagyjából 3:29-kor érzékeltek egy illetéktelen eszközt, amely mintegy 5 kilométeres mélységben behatolt az ország területére, de ez gyorsan irányt változtatott, majd kelet felé távozott. Nem sokkal később, 3:40-kor egy újabb azonosítatlan, nyugat felé tartó eszközt észleltek, ehhez

a levegőbe emelkedett az F-16-o vadászgép, amelynek a feladata az azonosítás és az elfogás volt.

Mielőtt az ismeretlen objektumot pontosan meg tudták volna határozni, az váratlanul eltűnt a radarokról. Az ellenőrzés érdekében további M-24-es katonai helikoptereket küldtek a térségbe. A személyzet a lublini vajdaságban található Tarnawa-Kolonia falu közelében található, beépítetlen területen határozta meg a tárgy valószínűsíthető becsapódási helyét.

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Ez mélyen Lengyelország területén található, mintegy 75 kilométerre a határtól. A kráterhez küldött rendőrök megállapították, hogy a legközelebbi lakott területtől mintegy 2 kilométerre található részen különböző alkatrészek szóródtak szét. A becsapódási gödröt mintegy 10 méter szélesnek határozták meg. Az ügyben Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter is megszólalt, aki

„rendkívül nehéz éjszakának” nevezte az eseményeket.

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen típusú fegyver zuhant le az országban.

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Címlapkép forrása: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images

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