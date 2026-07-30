Veszélyes incidens történt, felszálltak a NATO F-16-osai, titokzatos kráter bukkant fel

Varsó az éjszakai órákban veszélyes tevékenységet érzékelt Ukrajna felől, ezeket egyértelműen az orosz légierő tevékenységének tulajdonítottak. Mivel a helyzet veszélyesnek tűnt, ezért azonnal riasztást kaptak a légvédelmi egységek, akik növelték a harckészültséget, beleértve a szolgálatban lévő vadászgép-párokat és egy korai riasztó repülőgépet. A hatóságok legalább egy tucatnyi, Ukrajnai nyugati részére érkező orosz fegyvert érzékeltek.
Nagyjából 3:29-kor érzékeltek egy illetéktelen eszközt, amely mintegy 5 kilométeres mélységben behatolt az ország területére, de ez gyorsan irányt változtatott, majd kelet felé távozott. Nem sokkal később, 3:40-kor egy újabb azonosítatlan, nyugat felé tartó eszközt észleltek, ehhez
a levegőbe emelkedett az F-16-o vadászgép, amelynek a feladata az azonosítás és az elfogás volt.
Mielőtt az ismeretlen objektumot pontosan meg tudták volna határozni, az váratlanul eltűnt a radarokról. Az ellenőrzés érdekében további M-24-es katonai helikoptereket küldtek a térségbe. A személyzet a lublini vajdaságban található Tarnawa-Kolonia falu közelében található, beépítetlen területen határozta meg a tárgy valószínűsíthető becsapódási helyét.
Ez mélyen Lengyelország területén található, mintegy 75 kilométerre a határtól. A kráterhez küldött rendőrök megállapították, hogy a legközelebbi lakott területtől mintegy 2 kilométerre található részen különböző alkatrészek szóródtak szét. A becsapódási gödröt mintegy 10 méter szélesnek határozták meg. Az ügyben Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter is megszólalt, aki
„rendkívül nehéz éjszakának” nevezte az eseményeket.
Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen típusú fegyver zuhant le az országban.
Címlapkép forrása: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images
Megindult Donald Trump megtorlása: rakétaeső zúdult Iránra
Videó is jött a csapásról.
Részben ezért lettek iszonyú drágák a horvát apartmanok
A kemény fizikai munkát meg kell fizetni.
Európa a nyár egyik legpusztítóbb erdőtűzhullámát éli át
Több tűzoltó életét vesztette.
Nagyot nőtt az Erste, megemelte várakozásait a menedzsment
Ennek valószínűleg örülni fognak a részvényesek.
Részben feloldják a hétvégi kamionstopot
A nagy hőségre való tekintettel.
Moszkva szerint Zelenszkij tűzfészekbe nyúlt, egyetlen ügy miatt fájhat nagyon az ukrán elnök feje
Azt is elmagyarázták, miért.
Annyira alacsony a Duna vízszintje, hogy megint csökkentik egy paksi blokk teljesítményét
A 2-es blokkot 50 százalékkal fogják vissza.
Generációk a munkahelyen - Bereczki Enikő, generációkutató & Pataki Hajnalka, People Partner
Performaszpihenés, nyári önképzés, avagy új generációs trendek a nyaraláson
Megjelent a teljesítményalapú szabadidő és a performanszpihenés jelensége: nemcsak átélni szeretnénk az élményeket, hanem azt is fontosnak érezzük, hogy megmutassuk őket. [...]
Új trend a Z-generáció, de az idősebbek nyaralási szokásaiban is
Bizalmi vagyonkezelés 2026: új korszak jöhet a családi vagyontervezésben?
Jelen blogbejegyzésünkben röviden bemutatjuk a bizalmi vagyonkezelési struktúrákra vonatkozó adózási környezet elfogadott változásait. A 2026. augusztus 31-én hatályba lépő jogszabály els
A sziget, amelytől a világgazdaság függ - meddig védi Tajvant a szilíciumpajzs?
Az Arizonától Drezdáig zajló chipgyárépítési hullám biztonságosabbá teheti a globális ellátást, közben azonban Tajvan geopolitikai védelmét is gyengítheti. Kik nyerhetnek a félvezetőgy
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci környezetben működik. Míg Európában erősebb jelentési és megfelelési elvárásokhoz kel
Négy webáruház, négy bírság: mit üzennek a NAIH legújabban közzétett bírságoló határozatai?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) négy olyan határozatot is közzétett, amelyek mind webáruházak adatkezelési tájékoztatási gyakorlatát vizsgálták, és mindegyi
"Hogyan tegyek félre, ha alig marad a fizetésemből?" - válaszolunk a leggyakoribb kérdéseitekre
Sokszor kapunk visszajelzéseket a követőinktől kommentben: "Jó lenne félretenni, de miből?" Ez nem kifogás, hanem sok családnál nagyon is valós helyzet. Ezért most nem azt mondjuk, hogy mondj
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Kinek fog fájni valójában a kormány vagyonadó-terve?
A cégérték meghatározása lehet az egyik izgalmas kérdés.
Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?
"Kiszárad" az ingatlanpiac is?
Hőkupola előtt állunk – Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?
Ezért látunk eltérő maximumokat a térképeken.