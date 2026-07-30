Vészjósló jelentés látott napvilágot: szabályosan letarolják az erdőtüzek Európát

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Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer (EFFIS) adatai alapján az idén eddig mintegy 435 ezer hektárnyi terület égett le az EU-ban, ami nagyjából a háromszorosa a közelmúlt átlagának.

A pusztítást 1400 tűzeset okozta, ami több mint a duplája a megszokott értéknek.

Mindezt a szén-dioxid-kibocsátás okozta felmelegedés fűti, mivel a szinte egymást követő hőhullámok kiszárítják a növényzetet. Ez hatalmas mennyiségű éghető anyagot eredményez, így a kisebb tüzek is könnyen megfékezhetetlen lángtengerré alakulnak.

Egy a Scientific Reports című folyóiratban csütörtökön megjelent tanulmány szerint az 1980-as évek óta

Dél-Európában a hatékonyabb megelőzésnek köszönhetően fokozatosan csökkent a tüzek száma, ez a tendencia azonban 2018-ban megfordult.

A kutatók megállapították, hogy a nagy erdőtüzek kialakulásának kedvező nyári napok száma 1981 óta több mint a duplájára nőtt, és az európai tűzesetek jellege a ritkább, de sokkal intenzívebb és kiterjedtebb katasztrófák irányába tolódott el.

Franciaországban – ahol a Bordeaux melletti sűrű fenyvesekben tomboló tűz olyan hevessé vált, hogy még saját zivatarfelhőt is képezett – összesen 91 ezer hektár égett le, így az ország egy teljes évre vonatkozó eddigi rekordja már július végére megdőlt. A Gironde megyei hatóságok csütörtökön óvatos optimizmusuknak adtak hangot, miután a tüzet sikerült ellenőrzés alatt tartani, és további 84 ezer ember térhetett vissza otthonába.

Spanyolországban, ahol a Madridtól nyugatra fekvő területeken az ország eddigi legnagyobb erdőtüze pusztított, összesen 207 ezer hektár vált a lángok martalékává, ami az éves átlag közel ötszöröse. Pedro Sánchez miniszterelnök csütörtökön bejelentette a szükségállapot megszüntetését Ávila és Madrid térségében, ugyanakkor a portugál határ közelében fellobbant újabb tűz miatt 600 embert kellett kimenekíteni. A két ibériai államban összesen több mint 300 ezer ember kényszerült otthona elhagyására, és mindkét ország uniós segítséget kért tűzoltók, járművek, valamint oltórepülőgépek formájában.

Görögországban kedden három tűzoltó vesztette életét – kettő Kréta szigetén, egy pedig a szárazföld déli részén –, jóllehet az országban az erdőtűzszezon eddig viszonylag mérsékelt volt. Olaszországban és Portugáliában ugyanakkor közel rekordszámú tűzesetet regisztráltak, és Szicíliában is életét vesztette egy olasz tűzoltó.

Gyorselemzések szerint a júniusi nyugat-európai hőhullám a globális éghajlatváltozás nélkül gyakorlatilag lehetetlen lett volna, a talaj extrém kiszáradása pedig ötször valószínűbbé vált, mint egy 1,4 Celsius-fokkal hűvösebb éghajlati időszakban.

A kánikula a becslések szerint legalább 10 ezer ember halálát okozta, míg a gabonatermesztőknek mintegy 2 milliárd eurós kárt jelentett.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy Dél-Európa vidéki térségei elnéptelenednek, a művelés alól kivont területeken elburjánzó növényzet pedig bőséges tápanyagot biztosít a lángoknak.

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