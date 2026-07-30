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Vízre bocsátották Oroszország új nukleáris csodafegyverét: brutális rakétaarzenállal tarolhatja le a tengereket
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Vízre bocsátották Oroszország új nukleáris csodafegyverét: brutális rakétaarzenállal tarolhatja le a tengereket

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Pontosan kilenc évvel az építés megkezdése után Oroszország vízre bocsátotta a legújabb, 885M Jaszeny-M osztályú, atommeghajtású vadásztengeralattjáróját, a K-563 Uljanovszkot - közölte a Defence Express.

Az ünnepélyes vízre bocsátásra a szeverodvinszki hajógyárban került sor július 28-án, napra pontosan kilenc évvel azután, hogy 2017-ben megkezdték a tengeralattjáró építését. A mostani esemény azonban még nem jelenti a hajó azonnali hadrendbe állítását. Az Uljanovszk a következő időszakban

a vízen folytatja a szerelési munkálatokat, amelyeket a tengeri próbautak követnek majd a tényleges szolgálatba lépés előtt.

A 885M Jaszeny-M projekt hajói az orosz haditengerészet legnehezebb fegyverzetű támadó-tengeralattjárói közé tartoznak. Az Uljanovszkot nyolc függőleges indítórendszerrel szerelték fel, amelyekbe rakétatípustól függően akár 40 darab 3M14 Kalibr cirkálórakéta, vagy 32 darab 3M22 Cirkon hiperszonikus, illetve P-800 Onyiksz hajóelleni rakéta tölthető. Ezt a csapásmérő képességet tíz darab 533 milliméteres torpedócső egészíti ki, amelyek összesen 30 torpedó indítását teszik lehetővé.

A mintegy 139 méter hosszú és 13 800 tonna víz alatti vízkiszorítású tengeralattjáró kilencvenfős legénységgel üzemel. A meghajtásról egy 200 megawattos nukleáris reaktor által táplált, 50 ezer lóerős villanymotor gondoskodik, amely a víz alatt akár 31 csomós, azaz körülbelül 57 km/órás sebességet és

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Az orosz haditengerészet jelenleg egy eredeti 885-ös Jaszeny, valamint négy továbbfejlesztett 885M Jaszeny-M osztályú tengeralattjárót üzemeltet aktívan. Az Uljanovszkkal együtt immár két olyan egység van, amelyet vízre bocsátottak, de még nem adtak át a flottának, további három hajó pedig jelenleg is építés alatt áll. Oroszország a tervek szerint összesen tizenegy ilyen osztályú tengeralattjárót kíván rendszeresíteni, amelyek a kiöregedő, szovjet érából származó atommeghajtású vadásztengeralattjárókat váltják fel a jövőben.

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