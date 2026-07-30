Zelenszkij meggyilkolására buzdított egy férfi az interneten

A gyanúsítottat július 30-án, csütörtökön fogták el a Kis-lengyelországi vajdaságban. A helyi rendőrség szóvivőjének tájékoztatása szerint a nyomozók elegendő bizonyítékot gyűjtöttek össze a férfi közösségimédia-tevékenységével kapcsolatban, így

gyilkosságra való nyilvános felbujtás, valamint az ukrán elnök megsértése miatt emeltek ellene vádat.

A hatóságok közlése alapján a férfi a kihallgatása során megbánást tanúsított, és azzal védekezett, hogy elragadtatta magát. A vádak alapján akár három év szabadságvesztésre is ítélhetik. Az ügyben a muszynai járási ügyészség jár el.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mindössze egy nappal korábban, július 29-én Lublinban tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A megbeszélésen az ukrán elnök külön kitért a lengyelországi ukrán állampolgárokat érintő atrocitások megszaporodására és az ebből fakadó biztonsági kockázatokra.

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