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Álcázott személyazonosságú informatikusokkal cselezi ki a világot Észak-Korea
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Álcázott személyazonosságú informatikusokkal cselezi ki a világot Észak-Korea

MTI
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Az Egyesült Államok és további tíz ország hatóságai pénteken arra figyelmeztettek, hogy Észak-Korea álcázott személyazonosságú informatikusok segítségével finanszírozza a nukleáris fegyver- és ballisztikus rakétaprogramját.
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A figyelmeztetésben a dél-koreai, a brit, az ausztrál, a kanadai, a francia, a német, az olasz, a holland és az új-zélandi hatóságok is arra szólították fel a világ országait, hogy

indítsanak mélyreható vizsgálatot az észak-koreai informatikusok munkamódszereinek a megértésére és feltárására,

valamint dolgozzák ki és hajtsák végre a szükséges ellenintézkedéseket, kiemelt figyelemmel a személyazonosság-ellenőrzési módszerek alkalmazására és fejlesztésére.

Az amerikai külügyminisztérium által publikált közlemény szerint "Észak-Korea olyan nemzetközi hálózatot épített ki, amelynek tagjai bel- és külföldön,

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hamis személyazonosság mögé bújva próbálnak anyagi forrásokat szerezni Észak-Korea nemzetközi jogba ütköző nukleáris fegyver- és ballisztikus rakétaprogramja számára

Hozzátették, hogy az erre kiképzett informatikusok a magáncégek által üzemeltetett online platformokon keresztül azzal a céllal szerződnek le foglalkoztatási-, beszerzési és szolgáltatási feladatok távmunkában való elvégzésére, hogy az ebből származó jövedelmüket az észak-koreai anyavállalatuknak utalják át. Emellett egyre kifinomultabb módszerekkel, például a mesterséges intelligencia segítségével próbálják elfedni a személyazonosságukat, hogy adatlopásokban, kriptovaluta-lopásokban vehessenek részt, illetve egyéb fontos információkat tulajdoníthassanak el.

A tizenegy ország emellett arra is figyelmeztetett, hogy "az így álcázott észak-koreai informatikusokkal kötött szerződések, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokért járó fizetés számos ország, köztük Japán, az Egyesült Államok és a Dél-Koreai Köztársaság belső törvényeit is sértheti és jogi, valamint pénzügyi következményeket, illetve büntetéseket vonhat maga után".

Ezért azt javasolták, hogy

az ENSZ-tagállamok minden olyan, a joghatóságuk alatt jövedelmet szerző észak-koreai állampolgárt küldjenek vissza

Észak-Koreába, akiknek az ügye nem tartozik azon kivételek közé, amelyeket az ENSZ Biztonsági Tanácsa erre vonatkozó határozatában soroltak fel.

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