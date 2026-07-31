Éles kritikát kapott saját emberétől Trump: egyszerűen kínos, amit az elnök Ukrajnával művel

A kritika azután ékezett, hogy újságírók a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott washingtoni találkozójáról kérdezték Trumpot. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, csupán azt szeretné, ha végre véget érne a háború. Hozzátette, hogy mind Vlagyimir Putyin orosz, mind Zelenszkij ukrán elnökkel jó viszonyt ápol, egyúttal hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapban 25 ezer ember vesztette életét, amit elfogadhatatlannak nevezett.
Bacon az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy
az erkölcsi kétértelműség továbbra is uralja a Fehér Házat.
A képviselő emlékeztetett arra, hogy a háborút Putyin indította el, és Oroszország a megszálló fél, ezért a felelősség az orosz elnököt terheli,
Donald Trump ukrajnai háborúhoz való hozzáállását pedig egyenesen kínosnak nevezte.
Bacon nem először bírálja nyilvánosan Trumpot az ukrajnai háború ügyében. A képviselő, aki nem indul újra a választáson és januárban távozik a Kongresszusból, márciusban arra figyelmeztetett, hogy Trump szerinte az orosz elnököt próbálja jutalmazni, ami hibás hozzáállás, mert egyetlen békemegállapodás sem díjazhatja az agressziót. Korábban Trump Zelenszkijjel szembeni bírálatait is visszautasította, erkölcsileg és tényszerűen is tévesnek nevezve, hogy szerinte a Fehér Ház Kijevre akarja hárítani a háború felelősségét.
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