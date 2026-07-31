  • Megjelenítés
Erősítést kapott Oroszország, hamarosan indulhat Szlovjanszk ostroma - Híreink az ukrán frontról pénteken
Globál

Erősítést kapott Oroszország, hamarosan indulhat Szlovjanszk ostroma - Híreink az ukrán frontról pénteken

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Újabb észak-koreai fegyverszállítmányt kapott Oroszország: az ázsiai ország ballisztikus rakétáit el is kezdték Ukrajna ellen használni. Támadás ért egy amerikai drónüzemet Kijevben, a létesítmény kiégett. Az orosz erők lassan elérik Szlovjanszkot, 10-13 kilométerre vannak a Nyugat-donyecki várostól. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.
Megosztás

Volgográdot támadta Ukrajna

Az egykori Sztálingrád városát dróntámadás érte, a Wildberries e-kereskedelmi cég egyik raktára volt a célpont. Öten megsérültek.

(TASZSZ)

Megosztás

Lehet, hogy mégsem kapja meg Ukrajna a Patriot-licenct

Donald Trump amerikai elnök a Financial Times-nak beszélt arról, hogy valójában lehet, hogy mégsem adja oda Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakéták licencét.

Korábban a politikus még pozitív választ adott Kijevnek.

Megosztás

Erősítést kapott Oroszország, hamarosan indulhat Szlovjanszk ostroma - Híreink az ukrán frontról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

Kapcsolódó cikkünk

Orosz rakéta tört be a NATO területére, súlyos támadás érte az ukrán hadiipart – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Oleksandr Gusev/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Orosz rakéta tört be a NATO területére, súlyos támadás érte az ukrán hadiipart – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Tisza-kormány: bejelentették Paks leállását, extrém napok várnak Magyarországra
Kiszivárgott: valójában két nyugati katonai hatalom mutatja az utat az ukránoknak Oroszország szétbombázásában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility