Erősítést kapott Oroszország, több ezren tüntetnek Kijevben - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Több ezer ember vonult utcára Kijev belvárosában pénteken a "párbeszédért és a védelmi reformokért" meghirdetett demonstráción. A tiltakozások immár harmadik hete tartanak: a résztvevők azt követelik Volodimir Zelenszkij elnöktől, hogy helyezze vissza tisztségébe a leváltott védelmi minisztert, Mihajlo Fedorovot, és tegye lehetővé az általa megkezdett hadügyi átalakítások folytatását. A július 31-i megmozdulás a tüntetéssorozat 16. napja volt.

Fedorov egy nemrég adott interjúban arról beszélt, hogy leváltásához hozzájárulhattak a védelmi beszerzések átláthatóbbá tételére irányuló törekvései.

Zelenszkij részletes indoklást nem adott a menesztésére, korábban csak a miniszter és az akkori főparancsnok, Olekszandr Szirszkij közötti konfliktusra utalt. Az elnök egy másik, technológiai területtel foglalkozó vezető kormányzati posztot ajánlott Fedorovnak, ő azonban közölte, hogy kizárólag védelmi miniszterként kívánja folytatni a munkát.

A tüntetők követelései közül az egyik időközben teljesült: Zelenszkij leváltotta Szirszkijt, és a széles körben elismert Mihajlo Drapatijt nevezte ki a hadsereg főparancsnokává. Arra ugyanakkor egyelőre semmi nem utal, hogy az államfő Fedorov visszahelyezésére is készülne, ezért a szervezők a demonstrációk folytatását ígérik.

Forrás: Kyiv Independent