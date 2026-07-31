Erősítést kapott Oroszország, több ezren tüntettek Kijevben - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken telefonon egyeztetett J. D. Vance amerikai alelnökkel a legutóbbi orosz légicsapásokról, Ukrajna légvédelmirakéta-igényéről, valamint a háború globális piacokra gyakorolt hatásairól.

Zelenszkij a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy a beszélgetés során áttekintették a Donald Trump amerikai elnökkel a hét elején tartott washingtoni találkozó eredményeit is.

Az ukrán elnök bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az orosz erők Ukrajna elleni légicsapásai folyamatosak, így a légvédelem, azon belül is különösen a Patriot rendszerek biztosítása továbbra is a legfontosabb prioritások közé tartozik.

A washingtoni megbeszélést követően Zelenszkij egy interjúban még azt állította, hogy az amerikai elnök megadta Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákhoz szükséges gyártási licencet.

Donald Trump azonban a Financial Timesnak adott másnapi interjújában már úgy nyilatkozott, egyáltalán nem biztos a gyártási licenc megadásában. Az amerikai elnök szerint a technológiaátadás ügye továbbra is mérlegelés alatt áll, mivel az Egyesült Államok hagyományosan rendkívül óvatosan kezeli a hasonlóan fejlett fegyverrendszerek exportját.

Trump pénteken is fenntartásait hangoztatta az üggyel kapcsolatban. Az elnöki kabinet Camp David-i ülésén egy kérdésre válaszolva aláhúzta, hogy különös óvatossággal kell eljárni a modern fegyverzetek gyártására vonatkozó titkok kiadásakor.

Forrás: MTI