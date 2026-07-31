Erősítést kapott Oroszország, több ezren tüntettek Kijevben - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Ez történt ma röviden
- Oroszország nagyszabású légitámadást indított Ukrajna ellen: az ukrán légierő közlése szerint az éjszaka folyamán 255 drónt vetettek be, amelyek közül 195-öt sikerült elfogni. Kijevet és az odesszai kikötőt is támadás érte, Szumi megyében pedig az energetikai infrastruktúra megrongálódása miatt áramkimaradások voltak.
- Egy orosz H–101-es cirkálórakéta Lengyelország területén csapódott be. A rakéta lakatlan területre zuhant, így nem okozott személyi sérülést, az incidens miatt azonban Varsó bekérette az orosz nagykövetet. Lengyelország azt is mérlegeli, hogy további Patriot-rakétákkal segíti Ukrajnát, miközben a lengyel légierő egy orosz felderítő repülőgép miatt is F–16-osokat riasztott a Balti-tenger fölé.
- Moszkva újabb észak-koreai fegyverszállítmányt kapott; a korszerűsített KN–23-as ballisztikus rakétákat már Ukrajna ellen is bevethetik.
- Kijevben közben több ezren tüntettek a védelmi reformok folytatásáért. A harmadik hete tartó tiltakozások résztvevői azt követelik, hogy Volodimir Zelenszkij helyezze vissza posztjára Mihajlo Fedorov leváltott védelmi minisztert, aki szerint menesztésében a katonai beszerzések átláthatóbbá tételére irányuló törekvései is szerepet játszhattak.
Zelenszkij az amerikai alelnökkel telefonált
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken telefonon egyeztetett J. D. Vance amerikai alelnökkel a legutóbbi orosz légicsapásokról, Ukrajna légvédelmirakéta-igényéről, valamint a háború globális piacokra gyakorolt hatásairól.
Zelenszkij a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy a beszélgetés során áttekintették a Donald Trump amerikai elnökkel a hét elején tartott washingtoni találkozó eredményeit is.
Az ukrán elnök bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az orosz erők Ukrajna elleni légicsapásai folyamatosak, így a légvédelem, azon belül is különösen a Patriot rendszerek biztosítása továbbra is a legfontosabb prioritások közé tartozik.
A washingtoni megbeszélést követően Zelenszkij egy interjúban még azt állította, hogy az amerikai elnök megadta Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákhoz szükséges gyártási licencet.
Donald Trump azonban a Financial Timesnak adott másnapi interjújában már úgy nyilatkozott, egyáltalán nem biztos a gyártási licenc megadásában. Az amerikai elnök szerint a technológiaátadás ügye továbbra is mérlegelés alatt áll, mivel az Egyesült Államok hagyományosan rendkívül óvatosan kezeli a hasonlóan fejlett fegyverrendszerek exportját.
Trump pénteken is fenntartásait hangoztatta az üggyel kapcsolatban. Az elnöki kabinet Camp David-i ülésén egy kérdésre válaszolva aláhúzta, hogy különös óvatossággal kell eljárni a modern fegyverzetek gyártására vonatkozó titkok kiadásakor.
Forrás: MTI
Vadászgépeket riasztottak Oroszország miatt: veszélyes rakéta csapódott be Ukrajna szomszédjánál
A lengyel légierő F-16-os vadászgépei ismét elfogtak egy orosz Il-20-as felderítő repülőgépet a Balti-tenger felett, amely kikapcsolt transzponderrel és repülési terv nélkül közlekedett – jelentette be Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter. Eközben a lublini ügyészség hivatalosan is megerősítette, hogy a csütörtökön Lengyelország keleti részén becsapódott eszköz egy orosz gyártmányú Kh-101-es cirkálórakéta volt, amelyet 2026 második negyedévében állítottak elő. A rakéta hajnalban lépett be a lengyel légtérbe, és egy lakatlan területen csapódott földbe; az elfogására riasztott vadászgépek radarképernyőjéről a célpont rövid időn belül eltűnt. Az incidens nyomán a NATO és Lengyelország is aktiválta védelmi rendszereit, az ügyben pedig a lublini ügyészség katonai osztálya indított nyomozást.
Nem csillapodik az elégedetlenség
Több ezer ember vonult utcára Kijev belvárosában pénteken a "párbeszédért és a védelmi reformokért" meghirdetett demonstráción. A tiltakozások immár harmadik hete tartanak: a résztvevők azt követelik Volodimir Zelenszkij elnöktől, hogy helyezze vissza tisztségébe a leváltott védelmi minisztert, Mihajlo Fedorovot, és tegye lehetővé az általa megkezdett hadügyi átalakítások folytatását. A július 31-i megmozdulás a tüntetéssorozat 16. napja volt.
Fedorov egy nemrég adott interjúban arról beszélt, hogy leváltásához hozzájárulhattak a védelmi beszerzések átláthatóbbá tételére irányuló törekvései.
Zelenszkij részletes indoklást nem adott a menesztésére, korábban csak a miniszter és az akkori főparancsnok, Olekszandr Szirszkij közötti konfliktusra utalt. Az elnök egy másik, technológiai területtel foglalkozó vezető kormányzati posztot ajánlott Fedorovnak, ő azonban közölte, hogy kizárólag védelmi miniszterként kívánja folytatni a munkát.
A tüntetők követelései közül az egyik időközben teljesült: Zelenszkij leváltotta Szirszkijt, és a széles körben elismert Mihajlo Drapatijt nevezte ki a hadsereg főparancsnokává. Arra ugyanakkor egyelőre semmi nem utal, hogy az államfő Fedorov visszahelyezésére is készülne, ezért a szervezők a demonstrációk folytatását ígérik.
Rekordgyorsan lett kész a világ legsötétebb diktatúrája: modernizált KN-23 ballisztikus rakétákkal támadhatnak az oroszok
Az ukrán Defense Express elemzése szerint Észak-Korea „fénysebesen” létrehozott egy új rakétagyárat, amelyet a föld alá rejtettek.
Tusk: Lengyelország bekérette az orosz nagykövetet
Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejelentette, pénteken bekérették Oroszország varsói nagykövetét, miután csütörtökön egy H-101-es orosz cirkálórakéta csapódott be lengyel területen.
Lengyelország megerősítette, hogy H-101-es orosz rakéta csapódott be a területére
Cezary Tomczyk lengyel védelmiminiszter-helyettes megerősítette, hogy csütörtökön egy orosz H-101-es cirkálórakéta csapódott be Kelet-Lengyelországban egy mezőn.
Megpróbáltak meggyilkolni egy gárdista parancsnokot
Két fegyveres merénylő próbálta ma megölni Ihor Obolenszkij ezredest, az ukrán nemzeti gárda 2-es számú Hartija dandárjának parancsnokát.
A támadókat őrizetbe vették, az ezredes sértetlen. Az incidensről tájékoztatták Zelenszkij elnököt. Több részlet egyelőre nem ismert.
(Interfax)
Szétverné Zelenszkij az oroszok ballisztikus rakétaindítóit - Egyetlen ember kell ehhez
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte Donald Trumpot, hogy kérje meg Elon Muskot, hogy engedélyezze a Starlink kommunikációs rendszer használatát Oroszország területén – számolt be a The Atlantic.
Megint Odesszát bombázzák az oroszok
A támadás a kikötőt célozta, eddig két sérültről tudni.
(Ukrinform)
Zelenszkij Oroszország elleni támadásokról beszélt
Az ukrán államfő bejelentése szerint csapás érte Szarapul, Krasznodár, Kazány és Volgográd városát Oroszországban.
(UNN)
Lerántotta a leplet Zelenszkij Putyin terveiről: ezért támogatják az oroszok valójában Amerika legnagyobb ellenségét
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt egy interjúban, hogy Oroszország drónokat, valamint az amerikai katonai támaszpontok elhelyezkedését mutató műholdfelvételeket adott át Iránnak, mivel Moszkva közvetlenül érdekelt a közel-keleti háború elhúzódásában.
Egy hét alatt 12 települést foglaltak el az oroszok
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az orosz csapatok
- 7 falut foglaltak el Dnyipropetrovszk és Donyeck régiókban,
- illetve még 5-öt Szumi és Harkiv régióban
egy héten belül.
Elfoglaltak az oroszok egy donyecki falut
A Kosztyantynivkától északra található Sztyinki település megszerzését ma délelőtt jelentette az orosz védelmi minisztérium.
Lengyelország Patriot rakéták átadását fontolgatja Ukrajnának az incidens után
Donald Tusk lengyel miniszterelnök csütörtökön kijelentette, hogy Varsó fontolóra veszi további Patriot rakéták átadását Kijevnek, miután az éjszaka folyamán egy feltehetően orosz rakéta csapódott be Kelet-Lengyelországban.
Eme incidens után a lehető leghamarabb megvizsgáljuk az Ukrajnának nyújtandó további segítség kérdését, beleértve a Patriot rendszerekhez szükséges további rakéták átadását is, amennyiben ilyen igény merülne fel
– mondta Tusk egy sajtótájékoztatón az incidens helyszínén, Tarnawa-Kolonia falu közelében.
A lengyel kormányfő szerint egy orosz H-101-es cirkálórakéta csapódott be, lakatlan területen, így nem sérült meg senki.
Kijevet támadják az oroszok
Reggel légvédelmi riasztást adtak ki Kijevre, az ukrán fővárost orosz drónok támadják.
(Ukrinform)
Orosz rakéta törte át a NATO határát, miközben F-16-osok védték a légteret - Ez mégis hogy történhetett meg?
Lengyelország nyilvánosságra hozta, miért nem tudta lelőni azt az orosz H–101-es cirkálórakétát, amely mintegy 100 kilométert repült az ország légterében, mielőtt a lublini térségben becsapódott. A vizsgálat megállapítása szerint a jogszabályi előírások által megkövetelt vizuális célazonosítás jelentette a fő akadályt.
Szumi megyében nincs áram
Vészhelyzeti leállítást jelentett be az orosz határ melletti Szumi megyében a térség energiaellátója.
A kimaradások oka az, hogy az orosz támadások kárt tettek az energiaellátó infrastruktúrában.
(RBK)
Megveheti Ukrajna a lengyel MiG-29-eseket
Kijev a teljes lengyel MiG-29-es vadászgép-flottát meg akarja vásárolni, cserébe drónokat ajánlottak fel Varsónak.
A tárgyalások jelenleg folyamatban vannak, Lengyelország néhány héten belül végleges választ ígért.
(RBK)
Ukrán vezérkari jelentés
Megérkezett a reggeli ukrán vezérkari jelentés is a szárazföldi összecsapásokról: a harcok epicentruma most a donyecki Kosztyantynivka, 269 csata zajlott az orosz és ukrán erők közt.
(Ukrinform)
Ukrán légvédelmi jelentés
255 drónt indított Ukrajna területe ellen Oroszország az éjjel, 195-öt tudtak elfogni a légvédelmi erők - közölte a kijevi légierő.
(Ukrinform)
Hamarosan Ukrajnába megy Trump diplomáciai elitcsapata
Jared Kushner és Steven Witkoff amerikai főtárgyalók "napokon belül" Ukrajnába mennek - ezt Donald Trump elnök erősítette meg a Financial Times-nak.
Éles kritikát kapott saját emberétől Trump: egyszerűen kínos, amit az elnök Ukrajnával művel
Nyilvánosan bírálta Don Bacon nebraszkai republikánus képviselő Donald Trump elnököt, amiért szerinte párttársa "morális kétértelműséget" teremt az ukrajnai háború kapcsán - jelentette a Newsweek.
Volgográdot támadta Ukrajna
Az egykori Sztálingrád városát dróntámadás érte, a Wildberries e-kereskedelmi cég egyik raktára volt a célpont. Öten megsérültek.
(TASZSZ)
Lehet, hogy mégsem kapja meg Ukrajna a Patriot-licenct
Donald Trump amerikai elnök a Financial Times-nak beszélt arról, hogy valójában lehet, hogy mégsem adja oda Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakéták licencét.
Korábban a politikus még pozitív választ adott Kijevnek.
Erősítést kapott Oroszország, hamarosan indulhat Szlovjanszk ostroma - Híreink az ukrán frontról pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.
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Címlapkép forrása: Oleksandr Gusev/Global Images Ukraine via Getty Images
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