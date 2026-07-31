Felbolydult Európa: egy nap alatt 60 ezer ember tört be illegálisan EU-s területre

Németország
Friedrich Merz német kancellár felszólította Madridot, tegye biztonságossá az Európai Unió külső határát. Ugyanakkor sürgette, hogy Marokkó haladéktalanul fogadja vissza az illegális bevándorlókat.
A kancellár üdvözölte, hogy Spanyolország kész minél előbb ismét kézbe venni a helyzetet Ceutában, és ezt is kell tennie. Üdvözölte Spanyolország szándékát, hogy nem hagyja, hogy a jogcím nélküli bevándorlók eljussanak az európai kontinensre.
Merz hangsúlyozta, hogy az EU külső határainak védelme meghatározó az illegális bevándorlás elleni harcban. Elvárja valamennyi tagállamtól, hogy végezzék el ezt a feladatot – tette hozzá.
Berlin elvárja az Európai Parlament által júniusban a bevándorlók visszatéréséről jóváhagyott szabályozás azonnali és maradéktalan megvalósítását is.
Franciaország
Emmanuel Macron francia elnök felszólította Laurent Nunez belügyminisztert, hogy fokozza az ellenőrzést a Spanyolországgal közös határszakaszon, miután az utóbbi napokban Marokkóból érkező bevándorlók árasztották el Ceutát.
Az államfő egyben hangsúlyozta, hogy Franciaország kész minden segítséget megadni a spanyol hatóságoknak, ha közlik, mire van szükségük, akár a Frontex (az unió határvédelmi ügynöksége) közreműködésével.
A szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke, Jordan Bardella az X közösségi oldalon az Európai Parlament sürgős összehívását kérte, tekintettel a helyzet súlyosságára.
Dánia, Svédország, Egyesült Királyság
Mette Fredericksen dán miniszterelnök pénteken nyilatkozatában úgy vélte, hogy az Európai Uniónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia, így fontolóra kell vennie Spanyolország schengeni tagságának a felfüggesztését is.
Ulf Kristersson svéd kormányfő sürgette a spanyol kormányt, hogy vegye ismét kézbe az ellenőrzést Ceutában, és tegyen eleget a schengeni egyezményben előírt együttműködéssel kapcsolatos kötelezettségeinek. Az X-en leszögezte: kész minden szükséges intézkedésre, hogy megvédje a rendet.
Andy Burnham brit kormányfő pénteken közölte, hogy kapcsolatban állnak a spanyol hatóságokkal, hogy segítséget nyújthassanak a Ceutában kialakult helyzet kapcsán.
Spanyolország bekérette a madridi olasz nagykövetet
Az AdnKronos hírügynökség jelentése szerint Olaszország madridi nagykövetét, Giuseppe Buccino Grimaldit, pénteken
bekérették a spanyol külügyminisztériumba az Antonio Tajani, az olasz diplomácia vezetője korábbi közösségimédia-bejegyzése elleni tiltakozás jeleként.
Tajani azt írta, támogatja a schengeni övezet felfüggesztését Spanyolországgal.
Az illegális és ellenőrizetlen migráció nemzetbiztonsági veszélyt képvisel. A Ceutából érkező felvételek bizonyítják, hogy Madrid döntése, miszerint spanyol, tehát európai állampolgárságot ad 500 ezer illegális bevándorlónak, súlyosan elhibázott, és az emberkereskedelmet segíti
– írta az olasz külügyminiszter.
Giorgia Meloni olasz kormányfő korábban azt írta, a belügyminiszterrel egyeztetve Róma kész rendkívüli intézkedéseket bevezetni az olasz határok és polgárok biztonsága védelmében, köztük a schengeni övezetben érvényes szabályok felfüggesztését Spanyolországgal.
Spanyol tájékoztatás
Ceuta kormányzata szerint az elmúlt néhány nap alatt 60 ezer bevándorló érkezett jogellenesen Marokkóból Ceuta spanyol exklávéba, heves vitát kiváltva az Európai Unióban a határbiztonságról. Az észak-afrikai exklávé lakosainak száma mintegy 80 ezer.
A spanyol belügyminisztérium tájékoztatása szerint mintegy 25 ezer határsértő visszatért Marokkóba Ceutából péntek kora délutánig.
Címlapkép forrása: Europa Press 2026 via Getty Images
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