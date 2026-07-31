Lerántotta a leplet Zelenszkij Putyin terveiről: ezért támogatják az oroszok valójában Amerika legnagyobb ellenségét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt egy interjúban, hogy Oroszország drónokat, valamint az amerikai katonai támaszpontok elhelyezkedését mutató műholdfelvételeket adott át Iránnak, mivel Moszkva közvetlenül érdekelt a közel-keleti háború elhúzódásában.

Az ukrán államfő a Fox News-nak nyilatkozva azt mondta: a Teheránnak átadott orosz drónokat a közel-keleti arab országok és Izrael ellen vetették be, a lelőtt eszközökben pedig orosz gyártmányú alkatrészeket azonosítottak.

Moszkva emellett olyan műholdfelvételeket is megosztott az iráni vezetéssel, amelyek pontosan mutatják az amerikai bázisok elhelyezkedését a térségben.

Zelenszkij meggyőződését fejezte ki az információk hitelességét illetően, és hírszerzési adatokra hivatkozva hangsúlyozta, hogy Oroszországnak kifejezetten kedvez a közel-keleti konfliktus elhúzódása.

Amíg ugyanis az Egyesült Államok erőforrásai le vannak kötve a régióban, Washington nem tudja a korábbi mértékben támogatni Ukrajnát, többek között Patriot légvédelmi rendszerek biztosításával.

Arra a kérdésre, hogy Trump elnökkel tárgyaltak-e az iráni konfliktus és az orosz–ukrán háború közötti összefüggésekről, Zelenszkij úgy felelt, hogy ez a téma nem került szóba közöttük.

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