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Lerántotta a leplet Zelenszkij Putyin terveiről: ezért támogatják az oroszok valójában Amerika legnagyobb ellenségét
Globál

Lerántotta a leplet Zelenszkij Putyin terveiről: ezért támogatják az oroszok valójában Amerika legnagyobb ellenségét

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt egy interjúban, hogy Oroszország drónokat, valamint az amerikai katonai támaszpontok elhelyezkedését mutató műholdfelvételeket adott át Iránnak, mivel Moszkva közvetlenül érdekelt a közel-keleti háború elhúzódásában.

Az ukrán államfő a Fox News-nak nyilatkozva azt mondta: a Teheránnak átadott orosz drónokat a közel-keleti arab országok és Izrael ellen vetették be, a lelőtt eszközökben pedig orosz gyártmányú alkatrészeket azonosítottak.

Moszkva emellett olyan műholdfelvételeket is megosztott az iráni vezetéssel, amelyek pontosan mutatják az amerikai bázisok elhelyezkedését a térségben.

Zelenszkij meggyőződését fejezte ki az információk hitelességét illetően, és hírszerzési adatokra hivatkozva hangsúlyozta, hogy Oroszországnak kifejezetten kedvez a közel-keleti konfliktus elhúzódása.

Amíg ugyanis az Egyesült Államok erőforrásai le vannak kötve a régióban, Washington nem tudja a korábbi mértékben támogatni Ukrajnát, többek között Patriot légvédelmi rendszerek biztosításával.

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Arra a kérdésre, hogy Trump elnökkel tárgyaltak-e az iráni konfliktus és az orosz–ukrán háború közötti összefüggésekről, Zelenszkij úgy felelt, hogy ez a téma nem került szóba közöttük.

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Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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