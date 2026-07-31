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Már csak ez hiányzott: újabb háború indulhat a Közel-Keleten - Már mozgolódik a térség egyik legerősebb állama
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Már csak ez hiányzott: újabb háború indulhat a Közel-Keleten - Már mozgolódik a térség egyik legerősebb állama

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Jemeni források szerint Szaúd-Arábia nagyszabású katonai offenzívára készül a húszik ellen Jemen középső részén, közben pedig Rijád tengeri koalíciót szervez a vörös-tengeri kereskedelmi hajózás védelmére is - írta meg a The Guardian .

Jemeni források szerint a szaúdi csapatmozgások alapján valószínűleg folyamatban van egy szárazföldi támadás előkészítése a jemeni húszik által irányított területek ellen.

A célpont al-Bajda tartomány lehet, amelyet a húszik 2020 és 2021 között foglaltak el Jemen középső-déli részén.

Ezzel párhuzamosan Rijád többnemzeti tengeri védelmi koalíciót is szervez. A szaúdi védelmi minisztérium közlése szerint Törökország, Pakisztán, Egyiptom, Szudán és Dzsibuti is csatlakozott ahhoz a tizennégy államhoz, amelyek közös nyilatkozatban támogatták a kezdeményezést. Szaúd-Arábia az Egyesült Államokat és több európai országot – köztük Németországot, Franciaországot, az Egyesült Királyságot és Olaszországot – is felkérte a csatlakozásra.

Az Irán szövetségesének számító húszik, akik Jemen fővárosát, Szanaát és a Vörös-tenger partvidékének nagy részét ellenőrzik, július 20-án jelentették be a szaúdi hajók elleni blokádot. A helyzet azért különösen súlyos Rijád számára, mert a Hormuzi-szoros lezárása miatt a Vörös-tengerre terelték át az olajexportot, ha ez az útvonal is bezárul a szaúdi tankerek előtt, az ország olajexportja rendkívül nehéz helyzetbe kerül.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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