Máris buktatóba ütközött a Hamász fegyverletétele – Senki nem akarja megtenni az első lépést

A Hamász a teljes izraeli kivonulásra vonatkozó garanciákat követel, mielőtt hajlandó lenne tárgyalni a lefegyverzésről, míg Izrael ragaszkodik a palesztin szervezet teljes lefegyverzésének és a Gázai övezet demilitarizálásának az elsőbbségéhez.
Az övezet több mint felét elválasztó, úgynevezett sárga vonalat eredetileg átmeneti határvonalnak szánták a további izraeli kivonulások előtt. A gyakorlatban azonban Izrael a vonal több szakaszán fizikai akadályokat emelt, és biztonsági övezetet alakított ki.
A lap idézi Gázi Hamadot, a Hamász egyik vezetőjét és a terrorszervezet tárgyalóküldöttségének tagját, aki kijelentette: semmilyen lépést nem tesznek a lefegyverzés érdekében, amíg Izrael nem vonul ki a Gázai övezetből.
A sorrendről Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi platformon azt írta:
Amint a lefegyverzés befejeződik, az izraeli erők kivonulnak,
vagyis először a Hamásznak kell letennie a fegyvert, és csak ezt követően hagyja el az izraeli hadsereg az övezetet. Amerikai tisztviselők szerint a Hamász lefegyverzése már a következő hetekben megkezdődhet.
Az amerikai illetékesek a ynetnek hangsúlyozták, hogy feltételes folyamatról van szó, amelyet Izraellel szoros együttműködésben hajtanak végre. Elmondásuk szerint a technokrata palesztin kormány jelentheti az alternatívát mind a Palesztin Hatósággal, mind a Hamásszal szemben, amelyek gázai szerepvállalását Izrael elutasítja.
A palesztinokkal szövetséges Hezbollah libanoni fegyveres szervezethez közel álló, libanoni el-Majádín televízió szerint a nehézfegyverek összegyűjtése az izraeli kivonulás fokozatos végrehajtásához kapcsolódik. A fegyverek átadása csak azt követően kezdődne meg, hogy az ideiglenes igazgatásért felelős Nemzeti Bizottság megkezdi működését Gázában, nemzetközi stabilizációs erő települ az övezetbe, és teljesülnek a témával foglalkozó sarm-es-sejki jegyzőkönyvben szereplő egyéb kötelezettségek.
Ezzel szemben Izrael álláspontja szerint a Hamászt teljesen le kell fegyverezni, minden fegyvert el kell távolítani a Gázai övezetből, és végre kell hajtani a teljes demilitarizációt még bármilyen további előrelépés előtt. Az izraeli fél szerint a tárgyalások alapjául szolgáló tizenöt pontos dokumentum nem ad megfelelő választ ezekre a követelésekre, ezért kifogásait továbbította Tony Blair különmegbízottnak.
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