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Migrációs krízis: Spanyolország felfüggesztését kérik a schengeni övezetből
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Migrációs krízis: Spanyolország felfüggesztését kérik a schengeni övezetből

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Olaszország Spanyolország schengeni tagságának felfüggesztését követeli, miután több ezer migráns érkezett a Marokkóval szomszédos spanyol exklávéba, Ceutába - tudósított a NDTV.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök csütörtökön az X-en jelentette be, hogy kormánya

kész rendkívüli intézkedéseket hozni, beleértve a Spanyolországgal szembeni schengeni megállapodás felfüggesztését.

A Ceutából érkező felvételeket sokkolónak nevezte. Korábban Antonio Tajani külügyminiszter is hasonlóan nyilatkozott, kiemelve, hogy az ellenőrizetlen bevándorlás nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

A migránsok nagy része – köztük gyermekek – úszva próbált eljutni a spanyol területre. A spanyol kormány ceutai kirendeltsége az AFP hírügynökségnek megerősítette, hogy legalább kilencen életüket vesztették az átkelési kísérlet során. Tajani külön bírálta a madridi kormány döntését, amellyel több mint 500 ezer illegális bevándorlónak kívánnak spanyol – és ezáltal európai – állampolgárságot adni. Az olasz külügyminiszter szerint ez a lépés az embercsempészetet ösztönzi. Matteo Salvini szélsőjobboldali olasz miniszterelnök-helyettes ennél is tovább ment, és

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a teljes schengeni övezet működésének felfüggesztését szorgalmazta.

José Luis Albares spanyol külügyminiszter élesen reagált, és azzal vádolta olasz kollégáját, hogy politikai célokra használja fel a migrációs válságot. Kijelentette, hogy egy partner- és baráti országtól európai szolidaritást várnak, nem pedig pártpolitikai demagógiát.

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Címlapkép forrása: Europa Press 2026 via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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