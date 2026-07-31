Mintha 34 millió ember özönlene be egy nap alatt Spanyolországba – Apokaliptikus jelenetek zajlanak a tengerparti városban

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök Spanyolország területi integritását sértő támadásnak nevezte pénteken, hogy tömegesen jutottak be illegálisan Marokkó felől Ceutába, az észak-afrikai spanyol autonóm városba.

A tegnap történteket támadásnak, Spanyolország területi integritása megsértésének minősítjük. Ceuta spanyol város, a tegnapi események pedig a lehető leghatározottabb elítélést és kifogásolást érdemlik

– fogalmazott Pedro Sánchez ceutai sajtótájékoztatóján, miután megbeszélését folytatott az autonóm város vezetésével és a rendfenntartó erők képviselőivel.

Bejelentette: a határsértők mielőbbi visszatoloncolása érdekében, a marokkói hatóságokkal együttműködve felgyorsítják a szükséges jogi eljárásokat, és az állam minden rendelkezésre álló eszközét beveti a biztonság garantálása érdekében.

A spanyol kormányfő szerint az embercsempészmaffiák „futótűzként” terjesztették el a spanyol legfelsőbb bíróság három héttel ezelőtti ítéletének azon értelmezését, miszerint a gyorsított kitoloncolási eljárás nem vonatkozhat azokra, akik úszva érkeznek, mert nem hágnak át konkrét fizikai határokat. Ezért a tengeri határszakaszon látható akadályként bójákat fognak elhelyezni – tette hozzá.

Ceutában az üzletek többsége ki sem nyitott reggel, vagy bezárni kényszerült a városban kóborló, éhes és szomjas tömeg miatt. A rendőrségnek több bolt előtt is fel kellett oszlatni a csődületet.

A kormány megvizsgálja, hogy miként tudja kártalanítani a kisvállalkozásokat

– mondta a kormányfő, akit érkezésekor a kialakul káosz miatt tüntető helyiek csoportja fogadott a városban.

A spanyol belügyminisztérium tájékoztatása szerint mintegy 25 ezer határsértő visszatért Marokkóba Ceutából péntek kora délutánig.

A szaktárca közölte: percenként mintegy 150 ember hagyja el a várost, ahova a becslésük szerint mintegy 50 ezer ember jutott be illegálisan egy nap alatt. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról, megkerülve a határt jelző, tengerbe nyúló, kerítéssel megerősített hullámtörő gátat. A ceutai tengerpartot elhagyott úszógumik, matracok, búvármaszkok, uszonyok borítják.

A ceutai kormány adatai szerint az illegális átkelések során legkevesebb 34 ember veszítette életét. A városvezetés a határsértők számát 60 ezerre teszi.

Ez Ceuta lakosságának 70 százalékát teszi ki. Olyan, mintha 34 millió ember lépne spanyol területre 24 óra alatt

– fogalmazott Juan Jesús Vivas városvezető, aki egyúttal tarthatatlannak nevezte a kialakult helyzetet.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Spanyolországnak a schengeni övezetből való kizárását is felvetette a történtek miatt, Franciaország pedig megerősíti Spanyolországgal közös határainak ellenőrzését.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök pénteken azt szorgalmazta, hogy zárják ki Spanyolországot a schengeni övezetből. A kormányfő bírálta a spanyol kormány korábbi döntését, amely legalizálta azoknak a migránsoknak a tartózkodását, akik január 1. előtt már Spanyolországban voltak, és nem követtek el törvénysértést.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is elítélte a történteket.

A Ceutából érkező képek elfogadhatatlanok. Nem engedhetjük meg, hogy bárki is az Unióba jöjjön anélkül, hogy betartaná a szabályainkat

– írta az X-en von der Leyen.

️ Around 49,000 migrants have arrived in Ceuta over the past 24 hours — ReutersPeople are crossing en masse from Morocco by sea in inflatable rings and boats, while others are attempting to break through the land border.Three military platoons, a diving unit and a naval… pic.twitter.com/bjmA2SzTOZ https://t.co/bjmA2SzTOZ — NEXTA (@nexta_tv) July 31, 2026

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 https://t.co/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

Címlapkép forrása: Europa Press 2026 via Getty Images