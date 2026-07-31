Olaszország felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal, meg is jöttek az első reakciók

Az olaszországi repülőtéri és kikötői határokon is helyreállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését - jelentette be a schengeni egyezmény felfüggesztését az olasz belügyminisztérium pénteken.

Olaszország felfüggesztette aschengeniegyezményt Spanyolországgal

A határellenőrzés visszaállítását Giorgia Meloni miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. A schengeni megállapodás felfüggesztéséről Matteo Piantedosi belügyminiszter döntött a határellenőrzésért felelős hatóságokkal tartott egyeztetést követően.

A tárca közölte, hogy Matteo Piantedosi francia kollegájával Laurent Nunezzal is egyeztetett telefonon a két ország közötti hivatalos együttműködés keretében. Tommaso Foti olasz EU-ügyi miniszter "hasznosnak és szükségesnek" nevezte Matteo Piantedosi döntését, hangsúlyozva, hogy amikor a migrációs áramlat nyomást gyakorol az államokra, "konkrét intézkedésekre van szükség, és felelősségvállalásra a határok védelmében".

Giorgio Gori, a balközép Demokrata Párt (PD) európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán azt hangoztatta, hogy Ceuta Afrikában van, "aki oda érkezik, nem mozoghat szabadon az Európai Unióban, tehát semmi értelme a schengeni övezet felfüggesztésének". Hozzátette: a határellenőrzés helyreállításával a két ország közötti turizmust büntetik.

Giuseppe Conte volt kormányfő, az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) elnöke a római képviselőház előtt újságíróknak nyilatkozva úgy vélte, az intézkedéssel a Meloni-kormány az olasz szélsőjobb felé kacsint a jövő évi parlamenti választásokra készülve. Conte kijelentette, hogy a Giorgia Meloni vezette kormány 2022-es megalakulása óta 326 ezren kötöttek ki az olaszországi partokon, és "nagyon szerény számú" bevándorlót utasítottak ki.

"És mit tesz most Meloni? Spanyolországot támadja, egyenesen a schengeni egyezmény felfüggesztésével. Elfelejtette, hogy 2023 nyarán szívhez szóló levelekkel rimánkodott az Európai Bizottságnak és Ursula von der Leyennek, hogy menjen el Lampedusára, ahol egy nap alatt csak hatezren kötöttek ki?" - mondta Giuseppe Conte.

Giorgia Meloni a péntekre virradó éjszaka közösségi oldalára azt írta, hogy a Ceutából érkező felvételek bizonyítják, hogy az ellenőrzés nélküli illegális bevándorlás konkrét veszélyt jelent az európai határok biztonságára. Kifejtette, Olaszország nem marad tétlen.

A római kormányfő hangsúlyozta, hogy "az illegális bevándorlással szemben nem fogunk egy millimétert sem hátrálni: ennek a kormánynak továbbra is a határok védelme, az embercsempészek megállítása és a hatékony hazaszállítások biztosítása az irányvonala".

Még a határellenőrzés bevezetése előtt a madridi külügyminisztériumba bekérették Olaszország nagykövetét az intézkedés ellen tiltakozva.

A spanyol miniszterelnök az európai illegális határátlépések adataival válaszolt az olasz kormánynak

Az európai illegális határátlépési lista adataival reagált Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az X közösségi platformon arra, hogy az olasz kormány pénteken felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal a ceutai tömeges határsértés miatt.

A szolidaritás és az empátia választható. Az európai szerződések és a tények tiszteletben tartása azonban nem

- fogalmazott a kormányfő bejegyzésében, amelyben közzétette, hogy a Frontex, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség adatai szerint 2021 és 2026 között a legtöbb, 478 600 ember Olaszországon keresztül érkezett Európába.

Felsorolása szerint a második volt a Nyugat-Balkán 340 600 illegális határátlépéssel, amelyet Görögország 259 800, Spanyolország pedig 234 760 esettel követett. A sort a keleti határ zárta 48 ezer átlépéssel.

Nem most van itt az ideje a megosztottságnak. Annak van ideje, hogy tovább építsük az erős és egységes EU-t

– hangsúlyozta Pedro Sánchez.

A szlovák miniszterelnök szerint Spanyolországschengenifelfüggesztése nem oldaná meg a migrációs válságot

Spanyolország schengeni övezetből való felfüggesztése nem oldaná meg a Ceuta spanyol autonóm várost érintő jelenlegi migrációs válságot - jelentette ki pénteken Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségi médiában.

Fico bejegyzésében hozzátette:

Szlovákia kész rendőrökkel vagy technikai eszközökkel segíteni Spanyolországot külső határainak védelmében.

A kormányfő szerint a szlovák kabinet régóta azt az álláspontot képviseli, hogy az illegális migráció megelőzésének leghatékonyabb módja a schengeni külső határok következetes védelme, vagyis minden lehetséges intézkedés megtétele annak érdekében, hogy az illegális bevándorlók engedély nélkül ne léphessenek be az Európai Unió tagállamainak területére.

Fico úgy fogalmazott, hogy különösnek tartja több uniós tagállam és az Európai Unió tisztségviselőinek "képmutatását", mivel szerinte néhány évvel ezelőtt éppen megengedő hozzáállásuk tette lehetővé, hogy nagy számban érkezzenek illegális bevándorlók az uniós tagállamokba, ami súlyos válságokat idézett elő.

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