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Orosz rakéta törte át a NATO határát, miközben F-16-osok védték a légteret - Ez mégis hogy történhetett meg?
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Orosz rakéta törte át a NATO határát, miközben F-16-osok védték a légteret - Ez mégis hogy történhetett meg?

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Lengyelország nyilvánosságra hozta, miért nem tudta lelőni azt az orosz H–101-es cirkálórakétát, amely mintegy 100 kilométert repült az ország légterében, mielőtt a lublini térségben becsapódott. A vizsgálat megállapítása szerint a jogszabályi előírások által megkövetelt vizuális célazonosítás jelentette a fő akadályt.

A Defense Express beszámolója szerint az incidens során a lengyel légierő két F–16-os és két MiG–29-es vadászgépet, egy Saab 340 AEW korai előrejelző repülőgépet, valamint egy Airbus A330 MRTT légi utántöltő gépet emelt a magasba. Ireneusz Nowak, a lengyel fegyveres erők hadműveleti parancsnoka elmondta, hogy egy Ukrajna elleni orosz rakétacsapás miatt a vadászgépeket már a légtérsértés előtt felszállították. A lengyel haderő két orosz cirkálórakéta útvonalát követte, amelyek közül az egyik megközelítette a határt, a másik pedig át is lépte azt.

Nowak hangsúlyozta, hogy kész lett volna kiadni a tűzparancsot, a hatályos lengyel jogszabályok azonban kötelező vizuális célazonosítást írnak elő fegyverhasználat előtt.

A vizuális megerősítés azért is volt elengedhetetlen, mert a határ közelében ukrán vadászgépek is hajtottak végre feladatokat, amelyek nem rendelkeznek a NATO-kompatibilis IFF azonosító rendszerrel.

A lengyel Defense24 szakportál emellett rámutatott az események hivatalos időrendjében mutatkozó lehetséges ellentmondásra is. A lap számításai szerint a rakéta fizikailag nem tehetett volna meg 100 kilométert 5,5 perc alatt a mintegy 830 km/h-s utazósebességével. Ez arra utalhat, hogy a lengyel radarrendszerek csak azt követően észlelték a H–101-est, hogy az már nagyjából 30 kilométert megtett az ország légterében. A portál elemzői szerint az is elképzelhető, hogy a lengyel vadászgépeket kezdetben a határ felé közeledő másik rakéta elfogására utasították, így a H–101 észlelése után már nem volt idejük megfelelő tüzelési pozícióba kerülni.

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Címlapkép forrása: Omar Marques/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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