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Rekordgyorsan lett kész a világ legsötétebb diktatúrája: modernizált KN-23 ballisztikus rakétákkal támadhatnak az oroszok
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Rekordgyorsan lett kész a világ legsötétebb diktatúrája: modernizált KN-23 ballisztikus rakétákkal támadhatnak az oroszok

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Az ukrán Defense Express elemzése szerint Észak-Korea „fénysebesen” létrehozott egy új rakétagyárat, amelyet a föld alá rejtettek.

A lap azzal kezdi az elemzését, hogy július 30-án Ukrajna egyik településén becsapódott egy ballisztikus rakéta, amely a gyanú szerint egy észak-koreai KN-23-as volt. A feltételezések szerint a fegyvert az észak-koreai kikötővárosban, Hamhungban gyártották, ezt az üzemet nem sokkal korábban Kim Dzsongun személyesen tekintett meg. Akkor az észak-koreai állami média által nyilvánosságra hozott felvételeken úgy számolnak, hogy legalább 70 darab ballisztikus rakéta látható. A fényképeken az is világos, hogy az üzem a föld alá került.

A KN-23-asok első példányai 2023-ban érkeztek meg Oroszországba, amikor Moszkva és Phenjan elkezdte szorosabbra fűzni a kapcsolatokat, elsősorban védelmi-biztonsági területen. Az elmélyülő együttműködés hatására a távol-keleti rezsim úgy határozott, hogy egy új üzemet fog létrehozni, hogy növelje a gyártókapacitást.

A munkálatok kezdetére 2024-ben került sor, az eredeti gyár közelében egy új komplexumot építettek, ez 2026 februárjára elkészült.

Információk szerint a két ország a KN-23-asok modernizálásán dolgozik, ezek az Iszkander-M rakétarendszeren alapulnak. A legfontosabb cél, hogy a fejlesztéseket követően javuljon a pontosság és a megbízhatóság. A lap szerint az első tapasztalatok még arról szóltak, hogy akár több kilométeres tévedések sem kizártak az észak-koreai rakéták esetében. Több változat is létezik belőlük, 500, 700, 1000 és 1500 kilogrammos robbanófejjel is felszereltek is elérhetőek, bár nem tudni, hogy ezeknek mekkora a hatótávolságuk.

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