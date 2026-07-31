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Szétverné Zelenszkij az oroszok ballisztikus rakétaindítóit - Egyetlen ember kell ehhez
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Szétverné Zelenszkij az oroszok ballisztikus rakétaindítóit - Egyetlen ember kell ehhez

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte Donald Trumpot, hogy kérje meg Elon Muskot, hogy engedélyezze a Starlink kommunikációs rendszer használatát Oroszország területén – számolt be a The Atlantic.

Az ukrán vezető a Fehér Házban tartott július 28-i találkozón vetette fel először a kérdést, ám a kezdeményezés csak most vált nyilvánossá. Zelenszkij azzal érvelt, hogy az ukrán védelmi erőknek

azért lenne szükségük a Starlink oroszországi elérésére, mert enélkül nem tudják hatékonyan megsemmisíteni az ellenséges ballisztikusrakéta-indítókat.

Az ukrán elnök úgy véli, Trump gyorsan rendezni tudná ezt a kérdést a SpaceX tulajdonosával. Jelenleg az ukrán hadsereg kizárólag a saját területén – beleértve a Krímet és az Oroszország által megszállt egyéb régiókat – használhatja a Starlinket, mivel Elon Musk korlátozta a rendszer működését Oroszország nemzetközileg elismert területén.

Az Atlantic forrásai szerint az ukrán elnök az amerikai tartózkodása alatt személyes találkozót is kezdeményezett Muskkal, ám a milliárdos elutasította a megkeresést.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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