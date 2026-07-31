Történelmi bejelentés: leteszi a fegyvert a Hamász

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Leteszi a fegyvert a Hamász, cserébe az izraeli hadsereg kivonul Gázából – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.

A bejelentésre kilenc hónappal azután került sor, hogy amerikai közvetítéssel tűzszünetet kötött Izrael és a palesztin fegyveres szervezet.

Trump Truth Social oldalán azt írja: Gáza irányítását egy új palesztin vezetés veszi majd át, melyet a Béketanács is segít majd. Az új rendszernek köszönhetően Izrael biztonságban lesz, Gázát többé nem használhatják terroristák a zsidó állam megtámadására.

Trump köszönetet mondott a közvetítő Egyiptomnak, Katarnak és Törökországnak.

Hivatalos bejelentés még nem érkezett sem a Hamásztól, sem Izraeltől arról, hogy elfogadják a megállapodást.

Izraeli lapok közben arról írnak:

a Hamász lefegyverezése és Izrael kivonulása is fokozatos lesz, mindkét oldalról jelentős a bizalmatlanság.

Először a Hamász rendfenntartó erői adják át a fegyvereiket, de az összes nehézfegyvert is leteszik, illetve felszámolják a gázai alagútrendszert is.

A Hamász fegyverei az új palesztin hatóságokhoz kerülnek majd, ennek létrejöttéig raktárban tárolják majd őket a Béketanács felügyelete alatt – írják izraeli források.

Egyes lapok arról is írnak: komoly aggályok vannak mindhárom oldalon amiatt, hogy a lefegyverzés nem lesz sikeres.

A folyamatot megakaszthatják Izrael gázai támadásai, a Hamász egyes sejtjenek ellenállása, illetve az, hogy egyes belpolitikai folyamatok (izraeli, amerikai választások) teljes fordulatot hozhatnak akkor is, ha elkezdődik az implementáció.

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images