Történelmi bejelentés: leteszi a fegyvert a Hamász

A bejelentésre kilenc hónappal azután került sor, hogy amerikai közvetítéssel tűzszünetet kötött Izrael és a palesztin fegyveres szervezet.
Trump Truth Social oldalán azt írja: Gáza irányítását egy új palesztin vezetés veszi majd át, melyet a Béketanács is segít majd. Az új rendszernek köszönhetően Izrael biztonságban lesz, Gázát többé nem használhatják terroristák a zsidó állam megtámadására.
Trump köszönetet mondott a közvetítő Egyiptomnak, Katarnak és Törökországnak.
Hivatalos bejelentés még nem érkezett sem a Hamásztól, sem Izraeltől arról, hogy elfogadják a megállapodást.
Izraeli lapok közben arról írnak:
a Hamász lefegyverezése és Izrael kivonulása is fokozatos lesz, mindkét oldalról jelentős a bizalmatlanság.
Először a Hamász rendfenntartó erői adják át a fegyvereiket, de az összes nehézfegyvert is leteszik, illetve felszámolják a gázai alagútrendszert is.
A Hamász fegyverei az új palesztin hatóságokhoz kerülnek majd, ennek létrejöttéig raktárban tárolják majd őket a Béketanács felügyelete alatt – írják izraeli források.
Egyes lapok arról is írnak: komoly aggályok vannak mindhárom oldalon amiatt, hogy a lefegyverzés nem lesz sikeres.
A folyamatot megakaszthatják Izrael gázai támadásai, a Hamász egyes sejtjenek ellenállása, illetve az, hogy egyes belpolitikai folyamatok (izraeli, amerikai választások) teljes fordulatot hozhatnak akkor is, ha elkezdődik az implementáció.
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