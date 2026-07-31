Újabb mestertervet talált ki Trump Irán teljes megbénítására - Ez lesz, ami térdre kényszeríti a rezsimet?

Donald Trump és Benjámin Netanjahu a keddi, fehér házi találkozójukon a kinetikus és nem kinetikus eszközökkel történő nyomásgyakorlást vitatta meg Iránnal kapcsolatban.

A beszélgetés során a Telegraph forrásai szerint egy teljes szárazföldi blokád lehetőségét is megvitatták.

Az elképzelés lényege, hogy Washington és Jeruzsálem rábírná Irán szomszédait és regionális partnereit a határátkelők lezárására vagy szigorítására, elvágva ezzel az export- és importútvonalakat. A kezdeményezés kapcsán egy magas rangú izraeli tisztségviselő úgy fogalmazott, hogy a szárazföldi utak lezárásával és az áruforgalom teljes megbénításával "lényegében bármi megtörténhet."

Sean MacFarland nyugalmazott altábornagy szerint a szárazföldi blokád szinte lehetetlen vállalkozás, ám ha sikerülne megfosztani Iránt a nemzetközi kereskedelemtől, az teljesen elszigetelné az ország gazdaságát. A szakértő ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy Irán hét országgal – Irakkal, Törökországgal, Pakisztánnal, Afganisztánnal, Türkmenisztánnal, Örményországgal és Azerbajdzsánnal – határos. Ezek közül Irak és Pakisztán kifejezetten szoros kapcsolatot ápol Teheránnal, ami rendkívül megnehezítené a zárlat érvényesítését.

A Telegraph szerint az sem zárható ki, hogy a terv kiszivárogtatása csupán figyelemelterelés a szövetségesek valódi következő lépéséről.

A hírszerzési jelentések szerint az iráni vezetés megosztott, mivel a tisztviselők egy része a gazdasági összeomlástól tart, míg mások a háború folytatása mellett érvelnek. Izraeli források szerint Iránban súlyos üzemanyaghiány alakult ki, a lakosság pedig a gázolaj nélkül maradt benzinkutak előtt áll sorban.

A találkozón Netanjahu három lehetséges forgatókönyvet vázolt fel – a megállapodást, a tengeri blokád fenntartását, valamint a katonai csapások újraindítását –, anélkül, hogy bármelyik mellett kötelezően állást foglalt volna.

Szerda este az Egyesült Államok újabb csapáshullámot mért iráni célpontokra, miután Teherán kedden váratlanul támadást intézett a jordániai amerikai bázisok ellen.

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