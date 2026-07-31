Újra robban a migránsválság: Spanyolország katonákat vezényel a legforróbb gócpontba

A mintegy 80 ezres lakosú földközi-tengeri városba érkező katonák a helyi csendőrséget fogják támogatni.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök pénteken a városba látogat, hogy tárgyaljon a helyi vezetéssel a kialakult helyzetről.

A mintegy 49 ezer bevándorló a kapukat áttörve vagy úszva érte el a spanyol várost.

Ceuta Spanyolország autonóm exklávéja, és mint ilyen, tagja a schengeni övezetnek. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Spanyolországnak az övezetből való kizárásának lehetőségét is felvetette, ha Madrid nem tudja kezelni a helyzetet.

Laurent Nuñez francia belügyminiszter pedig bejelentette, megerősítik a határellenőrzést a Spanyolországgal közös határoknál.

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke X-bejegyzésében azonnali cselekvésre szólította fel Sánchezt.

A Ceutába behatoló migránsok között volt Munaim marokkói strandfocista, aki a brit The Telegraphnak elmondta, gyerekkora óta Spanyolországba vágyott, hogy ott labdarúgó legyen.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 31. Migrációs krízis: Spanyolország felfüggesztését kérik a schengeni övezetből

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