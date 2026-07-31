Vadászgépeket riasztottak Oroszország miatt: veszélyes rakéta csapódott be Ukrajna szomszédjánál

A lengyel légierő F-16-os vadászgépei ismét elfogtak egy orosz Il-20-as felderítő repülőgépet a Balti-tenger felett, amely kikapcsolt transzponderrel és repülési terv nélkül közlekedett – jelentette be Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter. Eközben a lublini ügyészség hivatalosan is megerősítette, hogy a csütörtökön Lengyelország keleti részén becsapódott eszköz egy orosz gyártmányú Kh-101-es cirkálórakéta volt, amelyet 2026 második negyedévében állítottak elő. A rakéta hajnalban lépett be a lengyel légtérbe, és egy lakatlan területen csapódott földbe; az elfogására riasztott vadászgépek radarképernyőjéről a célpont rövid időn belül eltűnt. Az incidens nyomán a NATO és Lengyelország is aktiválta védelmi rendszereit, az ügyben pedig a lublini ügyészség katonai osztálya indított nyomozást.

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter pénteken az X-en jelentette be, hogy a lengyel légierő ismét elfogott egy orosz felderítő gépet a Balti-tenger felett.

A tárcavezető tájékoztatása szerint az orosz gép észlelése után azonnal riasztották a lengyel légierő két F-16-os vadászgépét.

Az orosz Il-20-as felderítő repülőgép Kołobrzeg városától mintegy negyven kilométerre északra haladt el, de a lengyel légteret nem sértette meg.

A légi jármű repülési terv nélkül és kikapcsolt transzponderrel közlekedett a nemzetközi légtérben.

Az orosz felderítőgépek rendszeresen hajtanak végre repüléseket a Balti-tenger térségében, gyakran kikapcsolt jeladóval és előzetes repülési terv nélkül, ami jelentősen megnehezíti az észlelésüket. A rádiókapcsolatot nem tartó gépek elfogása során a vadászgépek megközelítik a célpontot, vizuális kapcsolatot létesítenek a pilótával, majd iránymutatással távolodásra szólítják fel.

Az orosz légierő térségbeli tevékenységét a NATO balti légtérrendészeti missziója felügyeli, amely lengyel és más szövetséges vadászgépek járőrözésével biztosítja a Balti-tenger és a környező országok légterének védelmét.

A légi incidensek mellett egy másik, jóval súlyosabb esetet is vizsgálnak a lengyel hatóságok.

A lublini ügyészség pénteken hivatalosan is orosz Kh-101-es cirkálórakétaként azonosította azt az eszközt, amely az előző nap csapódott be Lengyelország keleti részén.

Marcin Kozak, a lublini ügyészség szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján közölte, hogy a roncsok és a helyszíni szemle során gyűjtött bizonyítékok alapján egyértelművé vált a fegyver típusa. A szóvivő tájékoztatása szerint a rakétát 2026 második negyedévében gyártották a moszkvai régióban, de a folyamatban lévő nyomozás érdekeire hivatkozva további részleteket nem árult el.

A fegyvert egy csütörtök délután Lublinba érkező ukrán haditechnikai szakértő is Kh-101-esként azonosította. Kozak megjegyezte, hogy a mindennapos orosz légicsapások miatt Ukrajna lényegesen nagyobb tapasztalattal rendelkezik ezen fegyverrendszerek felismerésében, mint más országok.

A csütörtöki helyszíni vizsgálat során a mintegy tíz méter átmérőjű és öt méter mély kráterből, valamint annak környezetéből számos roncsdarabot gyűjtöttek össze. A pontos azonosítást a hajtómű és a fedélzeti elektronika maradványainak vizsgálata tette lehetővé. A robbanóanyag típusának meghatározásához talajmintákat is vettek, amelyeket laboratóriumi vegyelemzésnek vetnek alá.

Az ügyben a lublini kerületi ügyészség katonai osztálya indított nyomozást a lengyel légtér megsértése és a légi közlekedés veszélyeztetésének gyanújával.

A cirkálórakéta csütörtök hajnalban lépett be a lengyel légtérbe, majd az ország keleti részén található egyik lakatlan területen csapódott a földbe. Az elfogására és azonosítására két F-16-os vadászgépet is riasztottak, de a célpont radarjele rövid időn belül eltűnt a képernyőkről.

Az incidens miatt a NATO és Lengyelország is aktiválta a légi és szárazföldi védelmi rendszereit, több európai politikus pedig szolidaritásáról biztosította Varsót.

A Kh-101-es egy légi indítású, alacsony észlelhetőségű cirkálórakéta, amelyet a domborzati viszonyokat követő, alacsony magasságú repülésre terveztek az ellenséges légvédelem kijátszása érdekében. A fegyver hossza 7,45 méter, átmérője 0,51 méter, robbanófeje pedig 450 kilogrammos. Hatótávolsága eléri a 2500–2800 kilométert, maximális sebessége pedig 0,78 Mach. A fegyverrendszert az orosz haderő 2012-ben állította hadrendbe a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának adatai szerint.

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