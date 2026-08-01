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A következő hetekben belül minden eldőlhet Ukrajnában, vörös vonalakat hozott fel Marco Rubio
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A következő hetekben belül minden eldőlhet Ukrajnában, vörös vonalakat hozott fel Marco Rubio

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Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy az elkövetkező hetekben jelentős diplomáciai erőfeszítések várhatók az orosz–ukrán béketárgyalások újraindítása érdekében - jelentette az Ukrajinszka Pravda.

Rubio a Fox Newsnak adott interjújában elmondta, hogy a közeljövőben fokozódnak az Oroszország Ukrajna elleni háborújának lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések. Az amerikai diplomácia vezetője úgy fogalmazott, hogy

a következő hetekben lépéseket tesznek a tárgyalások újraindítása és a harcok lezárása érdekében.

Rubio ugyanakkor óvatosságra intett, hangsúlyozva, hogy a siker korántsem garantált. Kiemelte, hogy mindkét félnek meglehetősen határozott vörös vonalai vannak, így amíg ezeket nem sikerül közelebb hozni egymáshoz, addig nem várható áttörés.

A bejelentés annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy Donald Trump amerikai elnök különmegbízottai, Steve Witkoff és Jared Kushner várhatóan augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségének napján Kijevbe látogatnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök július 28-i washingtoni látogatását követően jelezte, hogy a küldöttek két héten belül megérkezhetnek az ukrán fővárosba.

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Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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