A következő hetekben belül minden eldőlhet Ukrajnában, vörös vonalakat hozott fel Marco Rubio

Rubio a Fox Newsnak adott interjújában elmondta, hogy a közeljövőben fokozódnak az Oroszország Ukrajna elleni háborújának lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések. Az amerikai diplomácia vezetője úgy fogalmazott, hogy

a következő hetekben lépéseket tesznek a tárgyalások újraindítása és a harcok lezárása érdekében.

Rubio ugyanakkor óvatosságra intett, hangsúlyozva, hogy a siker korántsem garantált. Kiemelte, hogy mindkét félnek meglehetősen határozott vörös vonalai vannak, így amíg ezeket nem sikerül közelebb hozni egymáshoz, addig nem várható áttörés.

A bejelentés annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy Donald Trump amerikai elnök különmegbízottai, Steve Witkoff és Jared Kushner várhatóan augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségének napján Kijevbe látogatnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök július 28-i washingtoni látogatását követően jelezte, hogy a küldöttek két héten belül megérkezhetnek az ukrán fővárosba.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images