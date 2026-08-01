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Amerika figyelmeztet: bármelyik pillanatban elszabadulhat a pokol, az állampolgárok hagyják el a régiót
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Amerika figyelmeztet: bármelyik pillanatban elszabadulhat a pokol, az állampolgárok hagyják el a régiót

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A jordániai amerikai nagykövetség felhívást tett közzé, amely figyelmezteti a Közel-Keleten tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy készüljenek fel a térség elhagyására – írja az Iran International.

A következő időszakban súlyos konfliktusra van kilátás a Közel-Keleten, miután az Egyesült Államok és Irán nem tudott megállapodni egymással a tűzszünetben. Mindkét fél az eddigieknél súlyosabb támadásokkal fenyegeti a másikat, a várakozások szerint az energetikai infrastruktúra is célba kerülhet. A CBS News értesülései szerint Izrael ismét csatlakozhat az amerikai légierőhöz, és iráni erőműveket és olajfinomítókat támadhatnak meg.

A fokozódó feszültség miatt az Egyesült Államok jordániai nagykövetsége arra figyelmeztette, a térségben tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy hagyják el a régiót, vagy készüljenek fel a távozásra. Kiemelték, hogy utazási nehézségekre, például törölt járatokra, légtérzárakra is fel kell készülni.

A biztonsági környezet továbbra is összetett, és fennáll a váratlan eszkaláció lehetősége

– emelték ki.

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Külön megemlítették, hogy az állampolgárok kerüljék el a térségi katonai bázisokat, valamint arra figyelmeztették az amerikaiakat, hogy vélhetően Irán és a vele szövetséges katonai csoportok az Egyesült Államok érdekeltségeire tervez csapást mérni.

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