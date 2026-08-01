Amerika figyelmeztet: bármelyik pillanatban elszabadulhat a pokol, az állampolgárok hagyják el a régiót

A következő időszakban súlyos konfliktusra van kilátás a Közel-Keleten, miután az Egyesült Államok és Irán nem tudott megállapodni egymással a tűzszünetben. Mindkét fél az eddigieknél súlyosabb támadásokkal fenyegeti a másikat, a várakozások szerint az energetikai infrastruktúra is célba kerülhet. A CBS News értesülései szerint Izrael ismét csatlakozhat az amerikai légierőhöz, és iráni erőműveket és olajfinomítókat támadhatnak meg.
A fokozódó feszültség miatt az Egyesült Államok jordániai nagykövetsége arra figyelmeztette, a térségben tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy hagyják el a régiót, vagy készüljenek fel a távozásra. Kiemelték, hogy utazási nehézségekre, például törölt járatokra, légtérzárakra is fel kell készülni.
A biztonsági környezet továbbra is összetett, és fennáll a váratlan eszkaláció lehetősége
– emelték ki.
Külön megemlítették, hogy az állampolgárok kerüljék el a térségi katonai bázisokat, valamint arra figyelmeztették az amerikaiakat, hogy vélhetően Irán és a vele szövetséges katonai csoportok az Egyesült Államok érdekeltségeire tervez csapást mérni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú
A Revolut Europe új vezérigazgatója a Portfolio Checklist vendége volt.
Harold James: Elvesztették fölényüket a nagyhatalmak
A Princeton professzorának írása.
Nem tágít a kánikula: rekordok dőltek, rekordok dőlhetnek
Rendkívül meleg lesz ma.
Kritikus szintre emelkedhet a terhelés, vízhiány fenyeget több magyar települést
Elrendelték a korlátozást.
Kész, ennyi volt: Izrael és Amerika végleg eszkalálhatja a háborút az iszlamista rezsim ellen
Megjelent egy lista, hova érhetik a válaszcsapást.
Nem nyugszanak a kedélyek Ceutánál: összecsapások robbantak ki Marokkóban
Összecsapásokat jelentettek.
Amerika végleg átadja a stafétát Európának Ukrajnában, de ez nem biztos, hogy baj
Sok pozitívum van ebben.
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
Hitellázban és az ország: a személyi kölcsönök már a régi lakáshitelcsúcsot is túlszárnyalták
Volt idő, amikor a havi 154 milliárd forintos lakáshitel-forgalom szinte megismételhetetlen rekordnak számított Magyarországon. Mostanra odáig jutottunk, hogy 2026 júniusában már önmagában sze
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Kamerák és mobiladatok mutathatják meg, mekkora a valós forgalomszennyezés
Az, aki egy péntek délután autózott már a Balaton felé, tudja milyen az, ha sokan vannak az utakon. De vajon mennyi szennyezést termel valójában ez a forgalom? Az M
Mennyit foglalkozz a pénzügyeiddel?
Jelen blog írójaként, tanácsadóként az átlagosnál többet foglalkozom a személyes pénzügyekkel. Ezért soraimat olvasva azt gondolhatnád, hogy szerintem mindenkinek sokat kéne vele foglalkozni
Generációk a munkahelyen - Bereczki Enikő, generációkutató & Pataki Hajnalka, People Partner
Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú
A Revolut Europe új vezérigazgatója a Portfolio Checklist vendége volt.
A Duna apad, Paks leáll: biztosan jó ötlet most új atomerőművet építeni?
A pénteki Checklistben az újabb hőkupola és hosszútávú következmények.
A magyar nyelv az MIT-s tudósokat is elgondolkoztatja – beszélgetés E. Kiss Katalinnal
Folytatódik a Bolyai-díjas tudósokat bemutató podcastsorozatunk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!