Amerika végleg átadja a stafétát Európának Ukrajnában, de ez nem biztos, hogy baj

A wiesbadeni székhelyű Biztonsági Segítségnyújtási Csoport (SAG-U) kulcsfontosságú szerepet tölt be, hiszen koordinálja a katonai felszerelések Ukrajnába juttatását, valamint felügyeli az ukrán haderő kiképzését és logisztikai támogatását. A Pentagon közleményében hangsúlyozta, hogy a csoport mindig is ideiglenes jelleggel működött, az átadás pedig a szövetségen belüli teherelosztást és az amerikai erőforrások nemzetbiztonsági stratégiához való igazítását szolgálja. Az amerikai részvétel ugyanakkor nem szűnik meg teljesen, az Egyesült Államok Európai Parancsnoksága ugyanis egy amerikai helyettesen keresztül továbbra is jelen lesz a struktúrában.

A lépés egyre határozottabb mintázatba illeszkedik. A Trump-kormányzat már februárban bejelentette, hogy több NATO-parancsnokságot ad át az európai szövetségeseknek, így a norfolki összhaderőnemi parancsnokságot az Egyesült Királyság, a nápolyit Olaszország, a hollandiai brunsszumi közös parancsnokságot pedig Németország és Lengyelország veszi át. Emellett Washington visszavonta a Romániába és Lengyelországba irányuló rotációs dandárokat is, s bár az utóbbi esetében

Trump megváltoztatta a döntését, a csapatok visszatelepítése végül nem történt meg.

A gyakorlatban az átadás azt jelenti, hogy az Egyesült Államok a továbbiakban nem vesz részt az ukrán haderő jövőbeli felépítésének alakításában. Curtis Buzzard altábornagy, a csoport jelenlegi parancsnoka hétfőn távozik a tisztségéből, és Guillaume Beaurpere altábornagynak adja át a posztot, aki az amerikai szerepvállalás leépítését vezényli le.

A NATO-szövetségesek nagyrészt támogatják a változást, és Kijev is lát benne előnyöket. Egy ukrán tisztviselő szerint a lépés csökkenti az amerikai belpolitikai bizonytalanságból fakadó kockázatokat, és megkönnyíti a katonai logisztikát. Ugyanakkor aggodalmak is megfogalmazódtak, mivel a NATO összetett bürokráciája lassíthatja a frontvonalra irányuló segítségnyújtást, ráadásul az amerikai műholdas felderítést, célmegjelölést és a nehéz szállítógépek logisztikai kapacitását senki sem tudja pótolni.

Pete Hegseth védelmi miniszter a brüsszeli NATO védelmi miniszteri találkozóján

egyértelművé tette Washington álláspontját, miszerint a szövetségeseknek többet kell vállalniuk.

Trump már két kormányzati cikluson át következetesen képviseli ezt az álláspontot – hangsúlyozta Hegseth, hozzátéve, hogy a NATO túl sokáig volt "papírtigris és egyirányú utca".

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