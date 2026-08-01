Az AI-bevételek gyorsan nőnek, csak épp nem elég nagy tempóban

Főfogásként idén 900 milliárd dollárt fordítanak chipekre, adatközpontokra, energiaellátásra és egyebekre, majd 2027-ben jöhet egy 1400 milliárd dolláros desszert.
Hogy ezt a lakomát finanszírozni tudják, idén már több mint 400 milliárd dollárnyi hitelt vettek fel. Az AI-beruházási hullám gyorsan a történelem legnagyobb beruházási fellendülésévé válik (lásd az 1. ábrát).
Ha valóban elérhető közelségbe kerül a szuperintelligencia, akkor több futballpályányi számítási kapacitás felépítése egyben a történelem legértékesebb tőkeallokációs döntése is lehet. Ennek ellenére a tőkekiadások a befektetők számára még mindig csalódást keltő hozamot eredményezhetnek.
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