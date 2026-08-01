Az oroszok ballisztikus rakétákkal mértek csapást, Zelenszkij mondta el, miért tehetetlen Ukrajna

Az éjszakai támadás során négy Cirkon/Onyiksz hajóelhárító rakétát, 27 Iszkander-M/Sz-400 típusú ballisztikus rakétát, két H-31-es radarromboló és két H-59/69-es irányított levegő-föld rakétát, valamint 185 különféle támadó drónt – köztük Sahed drónokat, sugárhajtású drónokat, Gerbera és Italmas típusú eszközöket, illetve csalidrónokat – vetettek be. Az indításokat a brjanszki, a kurszki és az orjoli területről, valamint a megszállt Donyeckből és a krími Hvargyijszkéből hajtották végre.

A csapások fő célpontja Kijev területe volt, de Dnyipropetrovszk, Szumi, Harkiv és Poltava megyét is támadás érte. Délelőtt fél tízig az ukrán légvédelem 156 célpontot semmisített meg vagy semlegesített, köztük egy ballisztikus rakétát, egy irányított rakétát és 154 drónt. Ugyanakkor

négy hajóelhárító rakéta és 26 ballisztikus rakéta becsapódott, 23 támadó drón pedig 21 helyszínen ért célba.

Három rakéta nem érte el a célterületet.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a ballisztikus rakéták elleni védekezés kudarcát a Patriot elfogórakéták hiánya okozza.

Éppen ez a hiány bátorítja Oroszországot arra, hogy ilyen, emberéleteket követelő támadásokat hajtson végre

– fogalmazott az elnök.

Kijevben a támadás kilenc halálos áldozatot követelt, harmincan megsebesültek, köztük négy gyermek. Tüzek és károk a főváros öt kerületében keletkeztek, a Szolomjanszki, Darnyicai, Sevcsenkivszki, Dnyiprovszki és Pecserszki városrészben.

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a csapások célpontjai a kijevi hadiipari létesítmények voltak. A tárca tájékoztatása alapján találat érte a Kijevi Rádiógyárat (Radioizmeritel állami vállalat), amely a Neptun-MD irányított rakétákhoz, valamint az FP-7, FP-9 és Hrom-2 rakétákhoz gyárt alkatrészeket, továbbá inercialis navigációs rendszereket fejleszt nagy hatótávolságú drónokhoz.

Állításuk szerint elérte a csapás a Burevesztnyik állami vállalatot is, amely közepes és nagy hatótávolságú drónokhoz állít elő elektronikai alkatrészeket és radarberendezéseket, valamint a Fire Point és a PV GROUP Ukraine üzemeit, ahol cirkálórakéta-alkatrészeket, robbanófejeket, illetve a Lima típusú elektronikai hadviselési rendszerek hardver- és szoftverkomponenseit gyártják. Elmondások szerint egy további kijevi üzemet is találat ért, ahol kamikaze- és elfogódrónokat szereltek össze, valamint a visnevei logisztikai központot, amely drónalkatrészek raktározásával és összeszerelésével foglalkozott. Az orosz hadsereg emellett két szárazáru-szállító hajót is megsemmisített, amelyek Odesszától délre haladva katonai rakományt szállítottak egy ukrán kikötőbe.

Kijev egyelőre nem erősítette meg, hogy valóban a kulcsfontosságú hadiipari létesítményekre mértek csapást az oroszok.

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