Bejelentette Zelenszkij: elfogyott Ukrajna egyik legfontosabb fegyvere – Azonnali segítségre van szükség

Ukrajna lényegében kifogyott a Patriot légvédelmi rakétákból – írta meg Telegram-csatornáján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A Patriot Ukrajna egyetlen fegyvere, mellyel orosz ballisztikus rakétákat tudnak lelőni.

Zelenszkij azt írta: az éjjel az orosz erők 27 ballisztikus rakétát lőttek ki Ukrajnára, de

csak egyetlen egyet tudtak lelőni, mivel a Patriot-rakéták egyszerűen elfogytak.

A ballisztikus rakéták elleni elfogórakéták hiánya arra ösztönzi Oroszországot, hogy még több ilyen csapást indítson”

– írta Zelenszkij.

Nagyon fontos, hogy a partnerek hallják, hogy ezekre az eszközökre nem valami raktárban van szükség lehetséges forgatókönyvek esetére, hanem itt és most, hogy az oroszok háborús gépezetét meg lehessen fékezni, meg lehessen állítani Ukrajnában”

– írta.

Az éjjeli orosz támadásnak legalább 9 halálos áldozata volt Kijevben.

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