  • Megjelenítés
Diszkrét levelet kapott a Pentagon: ha ez így megy tovább, Amerika nem fogja tudni már saját magát sem megvédeni
Globál

Diszkrét levelet kapott a Pentagon: ha ez így megy tovább, Amerika nem fogja tudni már saját magát sem megvédeni

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok európai erőinek parancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok írásos figyelmeztetést küldött a Pentagonnak, amelyben közölte, hogy nem áll rendelkezésére elegendő haditengerészeti kapacitás Izrael, az Egyesült Államok és Európa együttes védelméhez - írta meg a Washington Post.

A probléma háttere, hogy az Iránnal való háború miatt jelentősen csökkentek az Egyesült Államok kulcsfontosságú fegyverkészletei, főleg a légvédelmi eszközök és ballisztikus rakéták elfogásához használatos eszközök.

Emellett a haditengerészeti képességet az iráni kikötők blokádja is jelentősen leköti.

Az amerikai haditengerészet hadihajói évek óta védik Izraelt, a Vörös-tengert és a Földközi-tengert.

Az Európai Parancsnokság számára a helyzetet tovább bonyolítja, hogy erőinek egyidejűleg fel kell készülniük egy esetleges orosz agresszióra a NATO-szövetségesek ellen, miközben Oroszország az amerikai szárazföldet is elérő ballisztikus rakétáival akár közvetlen támadást is indíthat az Egyesült Államok ellen.

Még több Globál

Putyin legjobb fegyvereire vadászna Kijev, észak-koreai rakétákkal erősíthet Moszkva – Háborús híreink szombaton

Migrációs krízis: nyílt levélben bírálja Spanyolországot a magyar miniszterelnök

Bejelentette Zelenszkij: elfogyott Ukrajna egyik legfontosabb fegyvere – Azonnali segítségre van szükség

Az iráni konfliktus a haditengerészeti erők jelentős részét leköti. Az Arab-tengeren két repülőgép-hordozó és legalább tizenöt hadihajó – köztük tizenegy romboló – állomásozik a blokád, valamint a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók védelmét célzó "Freedom" projekt keretében. Egy további romboló a Vörös-tengeren teljesít szolgálatot, ahol a húszik a kereskedelmi hajók elleni blokáddal próbálják fokozni a gazdasági nyomást az Egyesült Államokra és szövetségeseire.

Kapcsolódó cikkünk

Kész, ennyi volt: Izrael és Amerika végleg eszkalálhatja a háborút az iszlamista rezsim ellen

Újabb mestertervet talált ki Trump Irán teljes megbénítására - Ez lesz, ami térdre kényszeríti a rezsimet?

Trump még meg is vámoltatná Iránt

Lerántotta a leplet Zelenszkij Putyin terveiről: ezért támogatják az oroszok valójában Amerika legnagyobb ellenségét

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerika figyelmeztet: bármelyik pillanatban elszabadulhat a pokol, az állampolgárok hagyják el a régiót
Veszélyes viharok söpörnek végig Európán - Most jön a fordulat, amire egész Magyarország vár?
Olaszország felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal, meg is jöttek az első reakciók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility