Diszkrét levelet kapott a Pentagon: ha ez így megy tovább, Amerika nem fogja tudni már saját magát sem megvédeni

A probléma háttere, hogy az Iránnal való háború miatt jelentősen csökkentek az Egyesült Államok kulcsfontosságú fegyverkészletei, főleg a légvédelmi eszközök és ballisztikus rakéták elfogásához használatos eszközök.
Emellett a haditengerészeti képességet az iráni kikötők blokádja is jelentősen leköti.
Az amerikai haditengerészet hadihajói évek óta védik Izraelt, a Vörös-tengert és a Földközi-tengert.
Az Európai Parancsnokság számára a helyzetet tovább bonyolítja, hogy erőinek egyidejűleg fel kell készülniük egy esetleges orosz agresszióra a NATO-szövetségesek ellen, miközben Oroszország az amerikai szárazföldet is elérő ballisztikus rakétáival akár közvetlen támadást is indíthat az Egyesült Államok ellen.
Az iráni konfliktus a haditengerészeti erők jelentős részét leköti. Az Arab-tengeren két repülőgép-hordozó és legalább tizenöt hadihajó – köztük tizenegy romboló – állomásozik a blokád, valamint a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók védelmét célzó "Freedom" projekt keretében. Egy további romboló a Vörös-tengeren teljesít szolgálatot, ahol a húszik a kereskedelmi hajók elleni blokáddal próbálják fokozni a gazdasági nyomást az Egyesült Államokra és szövetségeseire.
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