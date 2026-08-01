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Elképesztő jelentés jött: valóságos dróneső zúdult Moszkvára
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Elképesztő jelentés jött: valóságos dróneső zúdult Moszkvára

MTI
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Júliusban 6225 ukrán drón repült a moszkvai régió felé - közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere szombaton a Max üzenetküldő platformon működő csatornáján.

Július 1-jén 0.00 órától július 31-én 23.59 óráig 6225 drón repült a moszkvai régió felé. 780 drónt a légvédelem Moszkva közelében semlegesített"

- írta Szobjanyin.

A polgármester szerint a drónok többségét a légvédelem már nagyobb távolságban lelőtte.

Az orosz védelmi minisztérium szerint szombat reggel nyolctól este nyolcig 152 repülőgép típusú repülőszerkezetet semlegesítettek 11 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett, korábban, az éjszaka folyamán pedig 743-at.

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Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

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