Elkészült a bosszúterv: egy egész régiót emészt fel a háború lángja, ha Amerika támadást indít

Egyértelműen kijelentjük: a muszlim országoknak előrelátóan figyelemmel kell kísérniük Amerika bűncselekményeit és át kell gondolniuk az Egyesült Államokkal való együttműködést. Azok az országok, melyek pajzsként viselkednek a bűnöző, agresszor Amerika számára, a háború tüzében fognak égni”
– mondta Ali Abdollahi iráni tábornak az Al-Dzsazíra cikke szerint.
A lap megemlíti: a Tasznim hírügynökség nemrég megjelentett egy cikket, melyben az olvasható, hogy az iráni haderő egy átfogó bosszútervet késíztett arra az esetre, ha az amerikai haderő csapást mér Irán kulcsfontosságú polgári infrastruktúrájára.
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