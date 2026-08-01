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Elkészült a bosszúterv: egy egész régiót emészt fel a háború lángja, ha Amerika támadást indít
Globál

Elkészült a bosszúterv: egy egész régiót emészt fel a háború lángja, ha Amerika támadást indít

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Figyelmeztette az iráni hadsereg a Közel-Kelet muszlim országait: ha segítik Amerikát egy újabb, Irán elleni támadásban, kiterjesztik a háborút a területükre.

Egyértelműen kijelentjük: a muszlim országoknak előrelátóan figyelemmel kell kísérniük Amerika bűncselekményeit és át kell gondolniuk az Egyesült Államokkal való együttműködést. Azok az országok, melyek pajzsként viselkednek a bűnöző, agresszor Amerika számára, a háború tüzében fognak égni”

– mondta Ali Abdollahi iráni tábornak az Al-Dzsazíra cikke szerint.

A lap megemlíti: a Tasznim hírügynökség nemrég megjelentett egy cikket, melyben az olvasható, hogy az iráni haderő egy átfogó bosszútervet késíztett arra az esetre, ha az amerikai haderő csapást mér Irán kulcsfontosságú polgári infrastruktúrájára.

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Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

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