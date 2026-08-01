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Európai NATO-tagállamot fenyeget Irán - Hatalmas a feszültség, a védelmi miniszter is megszólalt
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Európai NATO-tagállamot fenyeget Irán - Hatalmas a feszültség, a védelmi miniszter is megszólalt

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Irán immár harmadszor figyelmeztette Bulgáriát, amiért a balkáni ország engedélyezte az Egyesült Államok katonai jelenlétét a légibázisain. A bázis melletti lakosság iráni rakétatámadástól tart, a védelmi miniszter nyugtatni próbálja a kedélyeket - jelentette az euronews.

Eszmaíl Bagáí, az iráni külügyminisztérium szóvivője a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában kijelentette, hogy

a bulgáriai döntéshozóknak felelősséget kell vállalniuk azért a veszélyes döntésért, hogy amerikai légi utántöltő repülőgépeket fogadnak a katonai bázisaikon.

Teherán megvádolta Bulgáriát azzal is, hogy korábbi, Irán elleni amerikai hadműveleteket is támogattak.

Az iráni külügyi szóvivő azzal érvelt, hogy a bolgár nép nagyon jól tudja, az iráni népnek soha nem volt semmilyen problémája Bulgáriával, és a két nemzet kapcsolatai évtizedek óta a kölcsönös tiszteleten alapulnak.

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A figyelmeztetés azt követően érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformon nyilvánosan megköszönte Rumen Radev bolgár miniszterelnöknek az együttműködést.

A történtek a bolgár közvéleményben is aggodalmat keltettek. Dimitar Sztojanov védelmi miniszter a bTV-nek nyilatkozva igyekezett megnyugtatni a lakosságot.

Elmondása szerint nem tart iráni rakétatámadástól, bár elismerte, hogy bármi megtörténhet.

A bolgár parlament a héten hagyta jóvá az amerikai repülőgépek áthelyezését a bezmeri katonai légibázisra. A döntés tiltakozást váltott ki a helyi lakosok körében, akik attól tartanak, hogy a térségük potenciális célponttá válhat a növekvő regionális feszültségek közepette.

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Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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