Európai NATO-tagállamot fenyeget Irán - Hatalmas a feszültség, a védelmi miniszter is megszólalt

Eszmaíl Bagáí, az iráni külügyminisztérium szóvivője a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában kijelentette, hogy
a bulgáriai döntéshozóknak felelősséget kell vállalniuk azért a veszélyes döntésért, hogy amerikai légi utántöltő repülőgépeket fogadnak a katonai bázisaikon.
Teherán megvádolta Bulgáriát azzal is, hogy korábbi, Irán elleni amerikai hadműveleteket is támogattak.
Az iráni külügyi szóvivő azzal érvelt, hogy a bolgár nép nagyon jól tudja, az iráni népnek soha nem volt semmilyen problémája Bulgáriával, és a két nemzet kapcsolatai évtizedek óta a kölcsönös tiszteleten alapulnak.
A figyelmeztetés azt követően érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformon nyilvánosan megköszönte Rumen Radev bolgár miniszterelnöknek az együttműködést.
A történtek a bolgár közvéleményben is aggodalmat keltettek. Dimitar Sztojanov védelmi miniszter a bTV-nek nyilatkozva igyekezett megnyugtatni a lakosságot.
Elmondása szerint nem tart iráni rakétatámadástól, bár elismerte, hogy bármi megtörténhet.
A bolgár parlament a héten hagyta jóvá az amerikai repülőgépek áthelyezését a bezmeri katonai légibázisra. A döntés tiltakozást váltott ki a helyi lakosok körében, akik attól tartanak, hogy a térségük potenciális célponttá válhat a növekvő regionális feszültségek közepette.
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