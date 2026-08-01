Európai NATO-tagállamot fenyeget Irán - Hatalmas a feszültség, a védelmi miniszter is megszólalt

Eszmaíl Bagáí, az iráni külügyminisztérium szóvivője a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában kijelentette, hogy

a bulgáriai döntéshozóknak felelősséget kell vállalniuk azért a veszélyes döntésért, hogy amerikai légi utántöltő repülőgépeket fogadnak a katonai bázisaikon.

Teherán megvádolta Bulgáriát azzal is, hogy korábbi, Irán elleni amerikai hadműveleteket is támogattak.

Az iráni külügyi szóvivő azzal érvelt, hogy a bolgár nép nagyon jól tudja, az iráni népnek soha nem volt semmilyen problémája Bulgáriával, és a két nemzet kapcsolatai évtizedek óta a kölcsönös tiszteleten alapulnak.

A figyelmeztetés azt követően érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformon nyilvánosan megköszönte Rumen Radev bolgár miniszterelnöknek az együttműködést.

A történtek a bolgár közvéleményben is aggodalmat keltettek. Dimitar Sztojanov védelmi miniszter a bTV-nek nyilatkozva igyekezett megnyugtatni a lakosságot.

Elmondása szerint nem tart iráni rakétatámadástól, bár elismerte, hogy bármi megtörténhet.

A bolgár parlament a héten hagyta jóvá az amerikai repülőgépek áthelyezését a bezmeri katonai légibázisra. A döntés tiltakozást váltott ki a helyi lakosok körében, akik attól tartanak, hogy a térségük potenciális célponttá válhat a növekvő regionális feszültségek közepette.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images