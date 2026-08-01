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Igazi cunamit zúdított az internetre Trump elnök: egyszerre három országot is megfenyegetett
Globál

Igazi cunamit zúdított az internetre Trump elnök: egyszerre három országot is megfenyegetett

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Ismét hazafias, politikai és fenyegető hangvételű posztok egész sorozatával árasztotta el közösségi oldalát Donald Trump amerikai elnök.
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A washingtoni vezető Truth Social oldalára rakott ki két órán belül összesen 42 posztot, nagyrészt AI-generált mémeket.

Több ilyen poszttal más országokat fenyeget az elnök: elsősorban Iránt.

Az egyik ilyen képen iráni hajók láthatók, a tenger felszínén és a tenger alatt – azzal a felirattal, hogy Obama és Biden egy hajót se süllyesztett el, Trump 159-et.

Az elnök emellett megosztott egy ábrát az iráni riál gyengüléséről is, 2025 eleje óta, valamint kétszer is kirakta ugyanazt az ábrát arról, hogy az Egyesült Államok olajexportja mennyire megugrott.

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Trump kirakott egy képet, melyen Venezuelát ábrázolja, mint 51. amerikai állam, illetve egy fotót, melyen Grönlandra nyúl rá a kezével, azzal a felirattal, hogy „helló, Grönland!”

A többi kép hazafias tematikájú, Trump az egyik AI-generált képen például egy függetlenségi háborús csapatot vezet, egy másikon pedig magát Elvis Presley ruhájában ábrázolja.

De látható egy olyan AI-generált fotó is, melyen Trump egy űrlénnyel sétál - nem világos, ezzel mit akar üzenni a világnak a világ legerősebb államának vezetője.

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Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

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