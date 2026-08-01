Igazi cunamit zúdított az internetre Trump elnök: egyszerre három országot is megfenyegetett

A washingtoni vezető Truth Social oldalára rakott ki két órán belül összesen 42 posztot, nagyrészt AI-generált mémeket.
Több ilyen poszttal más országokat fenyeget az elnök: elsősorban Iránt.
Az egyik ilyen képen iráni hajók láthatók, a tenger felszínén és a tenger alatt – azzal a felirattal, hogy Obama és Biden egy hajót se süllyesztett el, Trump 159-et.
Az elnök emellett megosztott egy ábrát az iráni riál gyengüléséről is, 2025 eleje óta, valamint kétszer is kirakta ugyanazt az ábrát arról, hogy az Egyesült Államok olajexportja mennyire megugrott.
Trump kirakott egy képet, melyen Venezuelát ábrázolja, mint 51. amerikai állam, illetve egy fotót, melyen Grönlandra nyúl rá a kezével, azzal a felirattal, hogy „helló, Grönland!”
A többi kép hazafias tematikájú, Trump az egyik AI-generált képen például egy függetlenségi háborús csapatot vezet, egy másikon pedig magát Elvis Presley ruhájában ábrázolja.
De látható egy olyan AI-generált fotó is, melyen Trump egy űrlénnyel sétál - nem világos, ezzel mit akar üzenni a világnak a világ legerősebb államának vezetője.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
Elképesztő jelentés jött: valóságos dróneső zúdult Moszkvára
6225 drón. Ez tényleg történelmi.
Kiadták a vörös riasztást: bármikor felrobbanhat a Közel-Kelet - Ezek a lehetséges célpontok
Izrael állítólag már teljes készültségben van.
Segítséget ajánlott Magyarországnak Robert Fico
Szlovákia szolidarítását fejezi ki.
Kritikussá vált a helyzet: már 200 magyar településen van vízkorlátozás
Pénzbírság jár azoknak, akik ezt megszegik.
Megszólalt Netanjahu lehetséges utódja: van egy ország, amely Iránnál is veszélyesebb Izraelre
Bennett szerint Katar sokkal nagyobb veszélyt jelent.
Európai NATO-tagállamot fenyeget Irán - Hatalmas a feszültség, a védelmi miniszter is megszólalt
Félnek a helyiek, hogy ők is belesodródhatnak a háborúba.
Újraindul a komlói vasútközlekedés
Mától ismét menetrend szerint közlekednek a személyvonatok.
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
Hitellázban és az ország: a személyi kölcsönök már a régi lakáshitelcsúcsot is túlszárnyalták
Volt idő, amikor a havi 154 milliárd forintos lakáshitel-forgalom szinte megismételhetetlen rekordnak számított Magyarországon. Mostanra odáig jutottunk, hogy 2026 júniusában már önmagában sze
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Kamerák és mobiladatok mutathatják meg, mekkora a valós forgalomszennyezés
Az, aki egy péntek délután autózott már a Balaton felé, tudja milyen az, ha sokan vannak az utakon. De vajon mennyi szennyezést termel valójában ez a forgalom? Az M
Mennyit foglalkozz a pénzügyeiddel?
Jelen blog írójaként, tanácsadóként az átlagosnál többet foglalkozom a személyes pénzügyekkel. Ezért soraimat olvasva azt gondolhatnád, hogy szerintem mindenkinek sokat kéne vele foglalkozni
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú
A Revolut Europe új vezérigazgatója a Portfolio Checklist vendége volt.
A Duna apad, Paks leáll: biztosan jó ötlet most új atomerőművet építeni?
A pénteki Checklistben az újabb hőkupola és hosszútávú következmények.
A magyar nyelv az MIT-s tudósokat is elgondolkoztatja – beszélgetés É. Kiss Katalinnal
Folytatódik a Bolyai-díjas tudósokat bemutató podcastsorozatunk.