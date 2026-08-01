Igazi cunamit zúdított az internetre Trump elnök: egyszerre három országot is megfenyegetett

Ismét hazafias, politikai és fenyegető hangvételű posztok egész sorozatával árasztotta el közösségi oldalát Donald Trump amerikai elnök.

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A washingtoni vezető Truth Social oldalára rakott ki két órán belül összesen 42 posztot, nagyrészt AI-generált mémeket.

Több ilyen poszttal más országokat fenyeget az elnök: elsősorban Iránt.

Az egyik ilyen képen iráni hajók láthatók, a tenger felszínén és a tenger alatt – azzal a felirattal, hogy Obama és Biden egy hajót se süllyesztett el, Trump 159-et.

Az elnök emellett megosztott egy ábrát az iráni riál gyengüléséről is, 2025 eleje óta, valamint kétszer is kirakta ugyanazt az ábrát arról, hogy az Egyesült Államok olajexportja mennyire megugrott.

Trump kirakott egy képet, melyen Venezuelát ábrázolja, mint 51. amerikai állam, illetve egy fotót, melyen Grönlandra nyúl rá a kezével, azzal a felirattal, hogy „helló, Grönland!”

A többi kép hazafias tematikájú, Trump az egyik AI-generált képen például egy függetlenségi háborús csapatot vezet, egy másikon pedig magát Elvis Presley ruhájában ábrázolja.

De látható egy olyan AI-generált fotó is, melyen Trump egy űrlénnyel sétál - nem világos, ezzel mit akar üzenni a világnak a világ legerősebb államának vezetője.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images