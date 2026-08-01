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Kész, ennyi volt: Izrael és Amerika végleg eszkalálhatja a háborút az iszlamista rezsim ellen
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Kész, ennyi volt: Izrael és Amerika végleg eszkalálhatja a háborút az iszlamista rezsim ellen

Portfolio
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A CBS News értesülései alapján az Egyesült Államok és Izrael közös támadásra készül a napokban az iráni iszlamista rezsim ellen.

Már ezen a hétvégén sor kerülhet az iráni energetikai infrastruktúra elleni nagyszabású támadásra, amit Izrael és az Egyesült Államok közösen készít elő jelenleg. A névtelenül nyilatkozó tisztviselők szerint az akcióban az iráni kőolaj-finomítókat és az erőműveket vehetik célba. Korábban a felek tartózkodtak attól, hogy ezeket a létesítményeket támadják, ám az elhúzódó konfliktus és a zátonyra futott tűzszüneti tárgyalások azt jelzik, hogy a stratégia eddig eredménytelenek bizonyult, ezért inkább az eszkaláció mellett határozhattak. A lépésről még nincs meg a végleges döntés,

Donald Trump amerikai elnök még nem adta meg a hozzájárulását a művelet megindításához.

Korábban az amerikai politikai vezetés több tagja súlyosan megfenyegette a teheráni vezetést, hogy térjenek vissza a tűzszüneti tárgyalásokhoz, máskülönben súlyos támadás indul.

Az iráni keményvonalasok egyik befolyásos alakja, Ali Gholhaki ugyanakkor azt állítja, hogy ezek a műveletek nem fogják megváltoztatni az iráni politikát. A teheráni hatóságok ugyanakkor már a válaszcsapásra készülnek, állításaik szerint a térségi amerikai és izraeli létesítményeket fogják megtámadni.

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Irán átfogó választerveket készített, amelyek magukban foglalják Izrael és az Egyesült Államok kritikus infrastruktúrájának célba vételét a régióban, és Teherán készen áll ezek végrehajtására

közölte egy magas rangú biztonsági tisztviselő az iráni állami médiának.

A Forradalmi Gárdához köthető lapok szerint szintén energiatermelő létesítményekre fognak csapást mérni, konkrétumokat is megneveztek: Szaúd-Arábia Ghavár olajmezőjét, az Abkaik és Hurejsz létesítményeket, az Egyesült Arab Emírségek Ruvaijsz finomítóját és Zakum olajmezőjét, a katari North Field és Ras Laffan LNG-létesítményeket, a kuvaiti Burgan olajmezőt, a bahreini Szítra finomítót, valamint Izrael Leviathan és Tamar gázmezőit.

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