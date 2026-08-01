Kiadták a vörös riasztást: bármikor felrobbanhat a Közel-Kelet - Ezek a lehetséges célpontok

Legmagasabb készültségbe helyezték az izraeli hadsereget – írja több izraeli lap.

Hivatalos bejelentés erről nem érkezett, sem a hadsereg, sem a polgári lakosság iránymutatásával megbízott Honvédelmi Parancsnokság részéről.

Az izraeli Haárec azt írja:

Izrael attól tart, hogy az Egyesült Államok megtámadja Iránt, a perzsa állam pedig Izraelt veszi célba megtorlócsapásként.

Az izraeli 12-es csatorna megjegyzi: az Izrael felé irányuló amerikai katonai repülési tevékenység jelentősen megnőtt az elmúlt napokban, ugyanakkor a polgári reptereken nincs semmilyen korlátozás.

A Times of Israel arról ír:

iráni lapok szerint valóban célba veheti Izraelt egy iráni megtorlás, a célpontok kifejezetten energetikai létesítmények lehetnek.

Emellett támadás történhet Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Bahrein ellen is.

A lap idéz egy iráni politikust is, aki azzal fenyegetőzött ma, hogy „az egész Közel-Keletet visszabombázzák a kőkorba,” ha az Egyesült Államok támadást indít.

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