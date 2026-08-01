  • Megjelenítés
Megszólalt Netanjahu lehetséges utódja: van egy ország, amely Iránnál is veszélyesebb Izraelre
Globál

Megszólalt Netanjahu lehetséges utódja: van egy ország, amely Iránnál is veszélyesebb Izraelre

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Naftali Bennett izraeli miniszterelnök-jelölt szerint Katar sokkal veszélyesebb Izraelre nézve, mint Irán - jelenti a Times of Israel.

Bennett kifejtette, hogy Irán esetében mindenki tisztában van a fenyegetéssel, hiszen Teherán nyíltan hirdeti Izrael elpusztítását. Katar ezzel szemben alantas eszközökkel dolgozik: Bennett szerint az arab állam

finanszírozta az október 7-i terrortámadást végrehajtó Nuhba egységeket, működteti a politikus által a legmérgezőbb rákos daganatnak nevezett al-Dzsazíra hírtelevíziót, befolyást vásárol az amerikai egyetemeken, és ami a legsúlyosabb, hozzáférést szerzett Izrael biztonsága szempontjából a legszentebb helyhez, vagyis a miniszterelnök irodájához.

Ez utóbbi megjegyzés nyilvánvaló utalás arra a botrányra, amelyben Benjámin Netanjahu jelenlegi és korábbi munkatársai, köztük Jonathan Urich vezető tanácsadó is érintettek. Őket azzal vádolják, hogy pénzt fogadtak el egy Katar pozitív színben való feltüntetését célzó PR-kampány irányításáért, amelyet még a 2023. október 7-i Hamász-támadás után is több mint egy éven keresztül folytattak.

Bennett szerint Katar ellenük dolgozik és belülről mérgezi az országot, miközben Izrael még mindig nem minősíti ellenséges államnak az öböl menti monarchiát. A volt kormányfő rámutatott, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján bárki szabadon dolgozhat Katarnak, és akár katari ügynökké is válhat, mivel Izrael szerinte legveszélyesebb ellensége nincs hivatalosan ellenségként meghatározva.

Még több Globál

Putyin legjobb fegyvereire vadászna Kijev, észak-koreai rakétákkal erősíthet Moszkva – Háborús híreink szombaton

Elképesztő jelentés jött: valóságos dróneső zúdult Moszkvára

Kiadták a vörös riasztást: bármikor felrobbanhat a Közel-Kelet - Ezek a lehetséges célpontok

A politikus kiemelte, hogy számos izraeli áll katari zsoldban, köztük kutatóintézetek, véleményvezérek és akár hivatalos tisztségviselők is.

Bennett megbocsáthatatlannak nevezte, hogy Katar mindeddig nem került fel az ellenséges államok listájára, és megígérte, hogy egy leendő kormány élén ezt a mulasztást az elsők között fogja pótolni.

Kapcsolódó cikkünk

Európai NATO-tagállamot fenyeget Irán - Hatalmas a feszültség, a védelmi miniszter is megszólalt

Szaúd-Arábia katonai szerepvállalása: átrendeződnek-e a Perzsa-öböl erőviszonyai?

Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Veszélyes viharok söpörnek végig Európán - Most jön a fordulat, amire egész Magyarország vár?
Amerika figyelmeztet: bármelyik pillanatban elszabadulhat a pokol, az állampolgárok hagyják el a régiót
Olaszország felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal, meg is jöttek az első reakciók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility