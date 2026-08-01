Megszólalt Netanjahu lehetséges utódja: van egy ország, amely Iránnál is veszélyesebb Izraelre

Bennett kifejtette, hogy Irán esetében mindenki tisztában van a fenyegetéssel, hiszen Teherán nyíltan hirdeti Izrael elpusztítását. Katar ezzel szemben alantas eszközökkel dolgozik: Bennett szerint az arab állam

finanszírozta az október 7-i terrortámadást végrehajtó Nuhba egységeket, működteti a politikus által a legmérgezőbb rákos daganatnak nevezett al-Dzsazíra hírtelevíziót, befolyást vásárol az amerikai egyetemeken, és ami a legsúlyosabb, hozzáférést szerzett Izrael biztonsága szempontjából a legszentebb helyhez, vagyis a miniszterelnök irodájához.

Ez utóbbi megjegyzés nyilvánvaló utalás arra a botrányra, amelyben Benjámin Netanjahu jelenlegi és korábbi munkatársai, köztük Jonathan Urich vezető tanácsadó is érintettek. Őket azzal vádolják, hogy pénzt fogadtak el egy Katar pozitív színben való feltüntetését célzó PR-kampány irányításáért, amelyet még a 2023. október 7-i Hamász-támadás után is több mint egy éven keresztül folytattak.

Bennett szerint Katar ellenük dolgozik és belülről mérgezi az országot, miközben Izrael még mindig nem minősíti ellenséges államnak az öböl menti monarchiát. A volt kormányfő rámutatott, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján bárki szabadon dolgozhat Katarnak, és akár katari ügynökké is válhat, mivel Izrael szerinte legveszélyesebb ellensége nincs hivatalosan ellenségként meghatározva.

A politikus kiemelte, hogy számos izraeli áll katari zsoldban, köztük kutatóintézetek, véleményvezérek és akár hivatalos tisztségviselők is.

Bennett megbocsáthatatlannak nevezte, hogy Katar mindeddig nem került fel az ellenséges államok listájára, és megígérte, hogy egy leendő kormány élén ezt a mulasztást az elsők között fogja pótolni.

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