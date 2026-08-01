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Migrációs krízis: nyílt levélben bírálja Spanyolországot a magyar miniszterelnök
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Migrációs krízis: nyílt levélben bírálja Spanyolországot a magyar miniszterelnök

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Magyar Péter miniszterelnök 21 uniós hivatali partnerével közösen, nyílt levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol kormányfő migrációs politikáját, miután az elmúlt napokban közel 50 ezer illegális bevándorló lépett Spanyolország területére - olvasható Orbán Anita külügyminiszter Facebook-oldalán..

A levélben azt írják az európai vezetők: a krízis kialakulásához nagyban hozzájárulhatott a spanyol legfelsőbb bíróság e havi ítélete, amely kimondta, hogy a tengeren keresztül érkező illegális bevándorlókat nem lehet azonnal visszafordítani.

A magyar diplomácia tájékoztatása szerint tegnap folyamatosan egyeztettek a külügyminiszter-kollégákkal az azonnali cselekvés szükségességéről. José Manuel Albares spanyol tárcavezető eközben megerősítette, hogy 49 ezer ember már visszatért Marokkóba.

A helyzet súlyossága mindezek ellenére is indokolta azt a közös levelet, amelyet 22 európai állam- és kormányfő írt alá.

Az aláírók álláspontja szerint a madridi vezetés intézkedései gyengítik az Európai Unió külső határainak védelmét, ezért uniós szinten összehangolt fellépést sürgetnek a határőrizet megerősítése érdekében.

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Az európai vezetők arra figyelmeztettek, hogy nem szabad olyan üzenetet közvetíteni, amely szerint az illegális határátlépés később jogszerű tartózkodássá válhat. Azt is egyértelművé tették, hogy szükség esetén készek ideiglenesen visszaállítani a határellenőrzést a schengeni övezeten belül. A további lépések egyeztetése céljából egy videokonferencia összehívását kezdeményezték az uniós belügyminiszterek részvételével.

Minden tagállamnak, így Spanyolországnak is felelősséget kell vállalnia az Európai Unió külső határainak védelméért. A magyar kormány ezzel összhangban minden körülmények között fellép az illegális migrációval szemben, és határozottan kiáll az ország határainak megvédése mellett - olvasható mindez a külügyminiszter posztjában.

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Címlapkép forrása: Europa Press 2026 via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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