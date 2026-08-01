Migrációs krízis: nyílt levélben bírálja Spanyolországot a magyar miniszterelnök

A levélben azt írják az európai vezetők: a krízis kialakulásához nagyban hozzájárulhatott a spanyol legfelsőbb bíróság e havi ítélete, amely kimondta, hogy a tengeren keresztül érkező illegális bevándorlókat nem lehet azonnal visszafordítani.
A magyar diplomácia tájékoztatása szerint tegnap folyamatosan egyeztettek a külügyminiszter-kollégákkal az azonnali cselekvés szükségességéről. José Manuel Albares spanyol tárcavezető eközben megerősítette, hogy 49 ezer ember már visszatért Marokkóba.
A helyzet súlyossága mindezek ellenére is indokolta azt a közös levelet, amelyet 22 európai állam- és kormányfő írt alá.
Az aláírók álláspontja szerint a madridi vezetés intézkedései gyengítik az Európai Unió külső határainak védelmét, ezért uniós szinten összehangolt fellépést sürgetnek a határőrizet megerősítése érdekében.
Az európai vezetők arra figyelmeztettek, hogy nem szabad olyan üzenetet közvetíteni, amely szerint az illegális határátlépés később jogszerű tartózkodássá válhat. Azt is egyértelművé tették, hogy szükség esetén készek ideiglenesen visszaállítani a határellenőrzést a schengeni övezeten belül. A további lépések egyeztetése céljából egy videokonferencia összehívását kezdeményezték az uniós belügyminiszterek részvételével.
Minden tagállamnak, így Spanyolországnak is felelősséget kell vállalnia az Európai Unió külső határainak védelméért. A magyar kormány ezzel összhangban minden körülmények között fellép az illegális migrációval szemben, és határozottan kiáll az ország határainak megvédése mellett - olvasható mindez a külügyminiszter posztjában.
Címlapkép forrása: Europa Press 2026 via Getty Images
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