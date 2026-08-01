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Nem nyugszanak a kedélyek Ceutánál: összecsapások robbantak ki Marokkóban
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Nem nyugszanak a kedélyek Ceutánál: összecsapások robbantak ki Marokkóban

MTI
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Hatalmas port kavart az Európai Unióban, hogy néhány napja az Afrika északi partvidékénél található Ceutába több tízezer illegális migráns tört be – írja az MTI.

Afrika északi partvidékén, Marokkóval határos két spanyol kisváros is, ami enklávéként működik. Csütörtökön hatalmas botrányt okozott, amikor a rövid határszakaszt több tízezer ember egyszerűen áttörte, és mindenféle ellenállás nélkül behatoltak az Európai Unió területére. A jelentek számos országban komoly haragot gerjesztettek, például Olaszország úgy döntött, hogy felfüggeszti Madridot a schengeni övezetből, és mostantól külön ellenőrzésekre számíthatnak azok, akik Spanyolországból utaznak Olaszországba.

A madridi kormány szerint a legtöbb határsértő már távozott a területről. A ceutai városvezetés korábban 60 ezer ember beáramlásáról adott hírt,

a spanyol és a marokkói kormány egyeztetése szerint eddig mintegy 50 ezren távoztak.

A helyzet azonban nem higgadt le, a közeli, Marokkóhoz tartozó Fnidek városában robbantak ki zavargások, a hatóságok összecsaptak a tömeggel. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy a távozók egy része letáborozott a határnál, vagy a közeli városokban. Sokan közparkokban húzták meg magukat, sokan arról nyilatkoztak, hogy egyszerűen nincs elegendő pénzük, hogy visszatérjenek otthonukba. A mintegy 80 ezer fős Fnidek városának infrastruktúráját rendkívül megterheli a hirtelen érkező több tízezer ember, az éttermek, a bankfiókok és az üzletek egy része sem nyitott ki, mivel további összecsapásoktól tartanak.

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Címlapkép forrása: Marcos Moreno/Anadolu via Getty Images

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