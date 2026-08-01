Putyin legjobb fegyvereire vadászna Kijev, észak-koreai rakétákkal erősíthet Moszkva – Háborús híreink szombaton
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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Balaton-átúszás: 60 országból neveztek, egy 90 éves ember is rajthoz áll
Nyugodt időjárási körülmények várják az úszókat, a tó vize sem meleg.
Nyugdíjkorhatár felett a forint
Andor László cikke.
Mostantól a segélyhívástól ketyeg az óra: Hegedűs Zsolt átírja a mentők kiérkezési idejének mérését
Így sokkal reálisabb képet mutatnak majd az adatok arról, mennyi a valós várakozási idő.
Olaszország felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal, meg is jöttek az első reakciók
Meloni határozott lépést tett, a spanyol és a szlovák miniszterelnök is megszólalt.
Egy hétbe is beletelhet a paksi atomerőmű teljes újraindítása
Ráadásul olyan módszerrel kell majd újraindítani a blokkokat, amire még nem volt példa.
Kiszállt egy jelölt a világ legrégebbi bankjáért zajló versenyből
Elhárult egy akadály az Intesa Sanpaolo elől.
25 százalékos béremelés jöhet a HUN-REN kutatóhálózatnál
A hálózat átalakítása mintegy ötezer dolgozót érint.
Vucic: néhány napon belül végleges lesz a megállapodás a Mol és az oroszok között
Várhatóan Vlagyimir Putyinnal és Magyar Péterrel is tárgyalni fog az eladásról.
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
Hitellázban és az ország: a személyi kölcsönök már a régi lakáshitelcsúcsot is túlszárnyalták
Volt idő, amikor a havi 154 milliárd forintos lakáshitel-forgalom szinte megismételhetetlen rekordnak számított Magyarországon. Mostanra odáig jutottunk, hogy 2026 júniusában már önmagában sze
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Kamerák és mobiladatok mutathatják meg, mekkora a valós forgalomszennyezés
Az, aki egy péntek délután autózott már a Balaton felé, tudja milyen az, ha sokan vannak az utakon. De vajon mennyi szennyezést termel valójában ez a forgalom? Az M
Mennyit foglalkozz a pénzügyeiddel?
Jelen blog írójaként, tanácsadóként az átlagosnál többet foglalkozom a személyes pénzügyekkel. Ezért soraimat olvasva azt gondolhatnád, hogy szerintem mindenkinek sokat kéne vele foglalkozni
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
Generációk a munkahelyen - Bereczki Enikő, generációkutató & Pataki Hajnalka, People Partner
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A Duna apad, Paks leáll: biztosan jó ötlet most új atomerőművet építeni?
A pénteki Checklistben az újabb hőkupola és hosszútávú következmények.
A magyar nyelv az MIT-s tudósokat is elgondolkoztatja – beszélgetés E. Kiss Katalinnal
Folytatódik a Bolyai-díjas tudósokat bemutató podcastsorozatunk.
Meglepetést hozott a GDP-adat: véget ért a stagnálás, de a lendület még hiányzik
Tartós lehet a növekedés, a fellendülésre azonban még várni kell.