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Putyin legjobb fegyvereire vadászna Kijev, észak-koreai rakétákkal erősíthet Moszkva – Háborús híreink szombaton
Globál

Putyin legjobb fegyvereire vadászna Kijev, észak-koreai rakétákkal erősíthet Moszkva – Háborús híreink szombaton

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte Donald Trumpot, hogy kérje meg Elon Muskot, hogy engedélyezze a Starlink kommunikációs rendszer használatát Oroszország területén – számolt be a The Atlantic. A lépéssel azt akarja elérni, hogy az orosz területeken található rakétaindító állomásokat célba tudja venni. Észak-Korea egyre erősebb kapcsolatokat épít ki Oroszországgal, ennek ékes bizonyítéka egy új rakétagyár, amelyet mindössze 18 hónap alatt húztak fel, az ország északkeleti területén. Itt K-23-as ballisztikus rakétákat gyártanak, az üzemet a föld alá rejtették. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Putyin legjobb fegyvereire vadászna Kijev, észak-koreai rakétákkal erősíthet Moszkva – Háborús híreink szombaton

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

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Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

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