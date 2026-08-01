Súlyos stratégiai vereség kapujában az Egyesült Államok - Amerika szövetségesei már komolyan aggódnak

A lap arra hívja fel a figyelmet: Amerika kulcsfontosságú fegyvereket használ fel az iráni háborúban, melyeket nem tud más, globális konfliktusok kezelésére fordítani, közben pedig nem érte el egyetlen célját sem Irán megtámadásával.

Sőt, bizonyos tekintetben, például a Hormuzi-szoros feletti kontrollal, Irán még erősebb is lett.

Robin Niblett, a londoni Chatham House volt igazgatója szerint

az iráni háború eddig stratégiai vereség és arcvesztés az Egyesült Államoknak.

Ráadásul az egész azt mutatja, hogy az Egyesült Államok nem megbízható és kiszámíthatatlan.

Amerika most már a káosz erejeként lép fel, ebből pedig mindenki tanul, próbálnak az országok kevésbé függeni tőlük. Senki nem akarja kitenni magát egy bizonytalan külpolitikának, melynek nem látjuk a határát, amely végül stratégiai vereséghez vezet”

– mondta.

Ali Vaez, az International Crisis Group Irán-szakértője közben arról beszélt: Amerika szövetségeseinek bizalma megingott az Egyesült Államokban, főleg a Közel-Keleten, ezért aktívan dolgoznak azon, hogy javítsák kapcsolataikat Iránnal, sőt, Oroszországgal és Kínával is. Külön rontotta a helyzetet, hogy Trump elnök bejelentett egy nukleáris megállapodást is Szaúd-Arábiával, majd 24 órán belül lényegében lefújta a dolgot.

Aaron David Miller, a Carnegie Endowment for International Peace elemzője szerint

a háború mind az amerikai elrettentési képességet, mind pedig hitelességet aláásta Amerika szövetségeseinek szemében, közben pedig felbátorította az ország ellenségeit.

François Heisbourg francia elemző ráadásul arra is rávilágított, hogy a háború még a szoros szövetséges Izrael és Amerika viszonyát is megmérgezte.

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