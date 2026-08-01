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Súlyos stratégiai vereség kapujában az Egyesült Államok - Amerika szövetségesei már komolyan aggódnak
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Súlyos stratégiai vereség kapujában az Egyesült Államok - Amerika szövetségesei már komolyan aggódnak

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Komolyan tartanak az Egyesült Államok szövetségesei attól, hogy az iráni háború amerikai stratégiai vereséggel, Washington arcvesztésével és az USA meggyengülésével ér majd véget – írja a New York Times.

A lap arra hívja fel a figyelmet: Amerika kulcsfontosságú fegyvereket használ fel az iráni háborúban, melyeket nem tud más, globális konfliktusok kezelésére fordítani, közben pedig nem érte el egyetlen célját sem Irán megtámadásával.

Sőt, bizonyos tekintetben, például a Hormuzi-szoros feletti kontrollal, Irán még erősebb is lett.

Robin Niblett, a londoni Chatham House volt igazgatója szerint

az iráni háború eddig stratégiai vereség és arcvesztés az Egyesült Államoknak.

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Ráadásul az egész azt mutatja, hogy az Egyesült Államok nem megbízható és kiszámíthatatlan.

Amerika most már a káosz erejeként lép fel, ebből pedig mindenki tanul, próbálnak az országok kevésbé függeni tőlük. Senki nem akarja kitenni magát egy bizonytalan külpolitikának, melynek nem látjuk a határát, amely végül stratégiai vereséghez vezet”

– mondta.

Ali Vaez, az International Crisis Group Irán-szakértője közben arról beszélt: Amerika szövetségeseinek bizalma megingott az Egyesült Államokban, főleg a Közel-Keleten, ezért aktívan dolgoznak azon, hogy javítsák kapcsolataikat Iránnal, sőt, Oroszországgal és Kínával is. Külön rontotta a helyzetet, hogy Trump elnök bejelentett egy nukleáris megállapodást is Szaúd-Arábiával, majd 24 órán belül lényegében lefújta a dolgot.

Aaron David Miller, a Carnegie Endowment for International Peace elemzője szerint

a háború mind az amerikai elrettentési képességet, mind pedig hitelességet aláásta Amerika szövetségeseinek szemében, közben pedig felbátorította az ország ellenségeit.

François Heisbourg francia elemző ráadásul arra is rávilágított, hogy a háború még a szoros szövetséges Izrael és Amerika viszonyát is megmérgezte.

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Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

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