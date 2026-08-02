A frontvonaltól 800 kilométerre csaptak le az ukránok: kigyulladt az orosz Amazon óriásraktára

Az ukrán erők ezúttal a Szamarai területen mért csapást a Wildberries egyik raktárára, amely mintegy 800 kilométerre fekszik az ukrán hadsereg legelőretoltabb állásaitól.
Vjacseszlav Fedoriscsev, a régió kormányzója közölte, hogy a támadásban senki sem sérült meg, a keletkezett tüzet pedig eloltották. Kijev július 18. óta már több mint tíz Wildberries-létesítmény ellen intézett támadást azzal a céllal, hogy megbénítsa az orosz lakossági gazdaság egyik meghatározó szereplőjét, amelyet gyakran az Amazon orosz megfelelőjeként emlegetnek.
A szomszédos Szaratovi területen fekvő Engelsz városában egy lakóépületet ért találat, aminek következtében két ember életét vesztette – tájékoztatott Roman Buszargin kormányzó. A polgári infrastruktúra megrongálódott a jelentős olajfinomítóval rendelkező Szaratovban, valamint a katonai légibázisnak otthont adó Engelszben is.
Az ukrán vezérkar vasárnap megerősítette, hogy mind a szaratovi finomítót, mind az engelszi támaszpontot támadták, és mindkét helyszínen tűz ütött ki. Ezzel párhuzamosan a nyugat-oroszországi Kalugai területen egy olajraktárat is találat ért.
Az Udmurt Köztársaságban három ember meghalt, kettő pedig megsérült egy dróncsapás következtében.
A határ menti Belgorodi területen ugyancsak hárman vesztették életüket, és öten sebesültek meg. Baskortosztán kormányzója arról számolt be, hogy a légvédelem egy ipari létesítmények ellen indított tömeges dróntámadást hárított el, miközben egy drónt a régió székhelye, Ufa ipari negyede felett lőttek le.
A moszkvai védelmi minisztérium közlése szerint az orosz erők válaszcsapásul a dél-ukrajnai Mikolajiv kikötői infrastruktúráját, valamint két, katonai rakományt szállító hajót találtak el, továbbá a Fekete-tengeren is megsemmisítettek egy utánpótlást szállító vízi járművet. Eközben a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városát orosz siklóbombákkal érték csapások, amelyek következtében egy ember meghalt, 21-en pedig megsérültek – tájékoztatott a terület kormányzója.
Forrás: Reuters
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