A frontvonaltól 800 kilométerre csaptak le az ukránok: kigyulladt az orosz Amazon óriásraktára

Ukrajna az éjszaka folyamán és vasárnap nagyszabású dróntámadás-sorozatot hajtott végre orosz régiók ellen, a csapásokban pedig legalább nyolcan életüket vesztették. A célpontok között szerepelt Oroszország legnagyobb e-kereskedelmi vállalata, a Wildberries egyik raktára is.

Az ukrán erők ezúttal a Szamarai területen mért csapást a Wildberries egyik raktárára, amely mintegy 800 kilométerre fekszik az ukrán hadsereg legelőretoltabb állásaitól.

Vjacseszlav Fedoriscsev, a régió kormányzója közölte, hogy a támadásban senki sem sérült meg, a keletkezett tüzet pedig eloltották. Kijev július 18. óta már több mint tíz Wildberries-létesítmény ellen intézett támadást azzal a céllal, hogy megbénítsa az orosz lakossági gazdaság egyik meghatározó szereplőjét, amelyet gyakran az Amazon orosz megfelelőjeként emlegetnek.

A szomszédos Szaratovi területen fekvő Engelsz városában egy lakóépületet ért találat, aminek következtében két ember életét vesztette – tájékoztatott Roman Buszargin kormányzó. A polgári infrastruktúra megrongálódott a jelentős olajfinomítóval rendelkező Szaratovban, valamint a katonai légibázisnak otthont adó Engelszben is.

Az ukrán vezérkar vasárnap megerősítette, hogy mind a szaratovi finomítót, mind az engelszi támaszpontot támadták, és mindkét helyszínen tűz ütött ki. Ezzel párhuzamosan a nyugat-oroszországi Kalugai területen egy olajraktárat is találat ért.

Az Udmurt Köztársaságban három ember meghalt, kettő pedig megsérült egy dróncsapás következtében.

A határ menti Belgorodi területen ugyancsak hárman vesztették életüket, és öten sebesültek meg. Baskortosztán kormányzója arról számolt be, hogy a légvédelem egy ipari létesítmények ellen indított tömeges dróntámadást hárított el, miközben egy drónt a régió székhelye, Ufa ipari negyede felett lőttek le.

A moszkvai védelmi minisztérium közlése szerint az orosz erők válaszcsapásul a dél-ukrajnai Mikolajiv kikötői infrastruktúráját, valamint két, katonai rakományt szállító hajót találtak el, továbbá a Fekete-tengeren is megsemmisítettek egy utánpótlást szállító vízi járművet. Eközben a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városát orosz siklóbombákkal érték csapások, amelyek következtében egy ember meghalt, 21-en pedig megsérültek – tájékoztatott a terület kormányzója.

Forrás: Reuters

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