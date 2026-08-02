Irán cáfolja, hogy megállapodás született a Hormuzi-szoros megnyitásáról

Korábban külföldi sajtóértesülések jelentek meg arról, hogy Teherán elfogadott egy tervet, amely alapján a hajók iráni felségvizeken keresztül léphetnének be a Perzsa-öbölbe, majd ománi vizeken távozhatnának.

A megszólaltatott katonai forrás szerint az Egyesült Államok ellenséges lépéseinek folytatódásáig a Hormuzi-szoros zárva marad.

A hajók csak az előre kijelölt útvonalon, az Iráni Forradalmi Gárda haditengerészetével egyeztetve és külön engedéllyel haladhatnak át.

A forrás arra is figyelmeztetett, hogy az engedély nélkül más útvonalat használó hajókat incidensek érhetik. Az iráni állításokat független forrásból egyelőre nem erősítették meg. A Hormuzi-szoroson keresztül halad át a világ tengeri olaj- és LNG-szállításainak jelentős része, ezért a tartós lezárás komoly kockázatot jelent a globális energiapiacokra.

A cáfolat Donald Trump szombat esti bejelentése után érkezett. Az amerikai elnök szerint Irán és több közel-keleti ország időt kért egy olyan megállapodás kidolgozására, amely a Hormuzi-szoros azonnali és teljes megnyitásához, valamint az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetéséhez vezetne. Trump ezért feltételesen lefújta az Irán ellen tervezett újabb amerikai támadást, hangsúlyozva, hogy ehhez gyors megállapodásra van szükség. Az elnök ugyanakkor nem közölt részleteket, és bejegyzéséből az sem derült ki, hogy Teherán hivatalosan elfogadott-e bármilyen javaslatot, így az iráni híradás vélhetően nem Trump kijelentéseit, hanem az ez alapján készült, konkrét megállapodást feltételező híreket cáfolja.

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