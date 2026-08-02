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Jövő hétvégén jöhet a hidegfront, de egyáltalán nem biztos, hogy gyors lehűlést hoz
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Jövő hétvégén jöhet a hidegfront, de egyáltalán nem biztos, hogy gyors lehűlést hoz

Portfolio
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Rendkívüli forróság, súlyos aszály és rekordalacsony vízállások jellemzik az ország időjárását, a jövő hét közepére pedig akár a 40 Celsius-fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Az ország döntő részére harmadfokú figyelmeztetést adtak ki a tartós hőség miatt – számolt be a HungaroMet Nonprofit Zrt. munkatársa a szervezet Facebook-videójában.

A jelenlegi időjárási helyzetért egy anticiklon a felelős, amely folyamatosan forró légtömegeket szállít a térségbe. Bár a napokban egy gyenge hidegfront érintette az északi területeket, záporokat és zivatalokat okozva a középhegységekben, ez érdemi enyhülést nem hozott a rendkívüli szárazságban. Az éjszakai órákban tiszta, derült égbolt várható, a hajnal pedig kifejezetten melegnek ígérkezik, a hőmérséklet általában 18 és 23 fok közé süllyed, és ennél hűvösebbre csak a délnyugati, hidegre hajlamos völgyekben lehet számítani.

Napközben tovább fokozódik a perzselő hőség, a legmelegebb órákban 36 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk. Csapadékra mindössze az Északi-középhegységben és az ország középső részein van minimális esély.

A tartós hőség miatt a legtöbb vármegyére harmadfokú, azaz piros figyelmeztetést adtak ki, mivel a napi középhőmérséklet ezeken a területeken eléri vagy meghaladja a 29 fokot.

Csupán néhány északkeleti vármegye jelent ez alól kivételt, de a napi középértékek ott is 27 fok felett alakulnak majd.

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A jövő hét közepén a hőség még tovább tetőzik, a csúcsértékek a 40 fokot is elérhetik. Bár a hétvége felé körvonalazódik egy hidegfront, a lehűlés mértéke és üteme még bizonytalan. A szakértők szerint "várhatóan nem egyik napról a másikra zajlik majd le a lehűlés, és az is megtörténhet, hogy több napig tart az, mire az ország egyes részei felfrissülnek, vagy legalábbis a forróság mérséklődik". Az aszályos időszakban ráadásul tartós, valódi enyhülésre sem számíthatunk, mivel "arra nagyon kicsi az esély, hogy kánikulamentes napokat éljünk, vagyis a hőmérséklet harminc fok alá csökkenjen".

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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