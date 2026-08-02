Nemcsak Magyarország van bajban: erdőtüzek pusztítanak Európában, több országban súlyos gondokat okoz az aszály

A legsúlyosabb tűzvész a Korinthoszi-öböl mentén, az Athéntól mintegy 60 kilométerre fekvő Porto Germeno térségében tombolt. A lángokat korábban tápláló, orkánerejű szél ugyan mérséklődött, ám a tűz egy hegyet átugorva elérte Veniza települést és egy katonai lőteret, ahol fel nem robbant lőszerek aktiválódtak. Közel ötszáz görög tűzoltó küzd a lángokkal járművekkel, nehézgépekkel és tűzoltó-repülőgépekkel, munkájukat francia és román egységek is segítik.
A Protothema napilap szerint legalább tízezer hektárnyi terület válhatott a lángok martalékává, a tűzoltók pedig mindent megtesznek azért, hogy a tűz ne érje el a közeli tengerparti várost, Megarát.
Az éjszaka folyamán a Jón-tengeren fekvő Kefalónia szigetén is tűz ütött ki a déli Pastra térségében, emiatt több települést ki kellett üríteni. Franciaországban ugyanakkor a Gironde és Var megyékben tomboló erdőtüzek gyengülni látszanak, Közép-Spanyolországban pedig nagyrészt sikerült megfékezni a több tízezer hektárt felperzselő lángokat, bár az újragyulladásokkal még küzdenek a tűzoltók. Cáceres tartományban egy szombaton keletkezett erdőtűz miatt mintegy 800 embert kellett evakuálni.
Európa más részein az aszály és a folyók drámai vízszintcsökkenése okozza a legnagyobb gondot. A Duna Magyarországon, Szerbiában és Romániában is rekordalacsony vízállást mutat. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap kritikus öt napról beszélt, kiemelve, hogy a Duna kiszáradása miatt a Paksi Atomerőművek több mint négy évtized óta először kell leállítani, miközben újabb hőhullám közeleg.
Az alacsony vízállás a hajózást és a turizmust is megbénította, így több mint száz településen vezettek be vízkorlátozást.
Szerbiában a Duna vízszintje 1985 óta a legalacsonyabb szintre süllyedt, az ország legnagyobb vízerőművének napi termelése pedig mindössze 20 százalékra esett vissza – közölte az energiaügyi miniszter. A tudósok szerint a rekordokat döntő hőhullámokat és a csapadékhiányt a klímaváltozás egyértelműen súlyosbítja.
Forrás: Reuters
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