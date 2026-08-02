Rendkívüli lépés a hőségriadó alatt: ingyen engedik be a helyieket a magyar strandokra

A hetek óta tartó kánikula nem enyhül, az országos tisztifőorvos pedig folyamatosan meghosszabbítja a hőségriasztást. Erre reagálva több népszerű fürdőváros vezetése úgy határozott, hogy segítséget nyújt a lakosságnak a legforróbb napok átvészelésében. Az esti órákban, amikor a napsugárzás ereje már csökken, de a levegő még mindig tikkasztó,
számos helyen díjmentesen nyitják meg a strandok kapuit a helyiek előtt.
Hajdúszoboszlón már életbe is lépett az új intézkedés, amelynek értelmében a helyi lakosok délután fél hat után ingyenesen vehetik igénybe a strand szolgáltatásait. Debrecenben szintén hasonló lépésre szánták el magukat az illetékesek, így az Aquaticum strandján hétfőtől válik díjmentessé a fürdőzés a nap végén. Lényeges feltétel ugyanakkor, hogy a kedvezmény kizárólag a helyi lakosokra vonatkozik, akiknek érvényes lakcímkártyával kell igazolniuk a jogosultságukat a belépésnél.
Nemcsak az alföldi városokban, hanem az ország más pontjain is élhetnek ezzel a lehetőséggel a lakosok. Kecskeméten és Székesfehérváron egyaránt bevezették az ingyenes esti idősávokat, emellett több kisebb vidéki fürdőhely is csatlakozott a kezdeményezéshez. Az üzemeltetők elmondása szerint ez a gesztus elsősorban azoknak szól, akik a nap jelentős részét a munkahelyükön töltik, és csak az esti órákban van lehetőségük felfrissülni a medencékben.
A legtöbb érintett fürdőben a díjmentesség nem állandó jellegű, hanem szorosan a hivatalos hőségriasztás időtartamához kötődik. Amint mérséklődik a kánikula, és visszavonják a legmagasabb fokú riasztást, a beléptetés ismét a megszokott rend szerint zajlik majd. Az érdeklődőknek azt javasolják, hogy a látogatás előtt mindenképpen tájékozódjanak a helyi önkormányzat vagy az adott fürdő közösségi oldalán a pontos kezdési időpontokról és a további feltételekről.
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