Több térségben záporok és zivatarok alakultak ki Magyarországon

A meteorológiai szolgáltató beszámolója szerint az előrejelzéseknek megfelelően néhány gyorsan fejlődő gomolyfelhőből záporok, a hegyvidéki tájakon pedig zivatarok alakultak ki.

Ezek a gócok azonban csak egészen kis területeket érintenek közvetlenül.

Ezek a cellák nagyon picik, ezáltal pedig az általuk megöntözött terület is nagyon kicsi

– mutattak rá a bejegyzésben.

Bár a csapadékos zónák kiterjedése elenyésző, az érintett pontokon hirtelen jelentős időjárási változások léphetnek fel.

A zivatarokat viharos széllökések, valamint aprószemű jég és intenzív csapadék kísérheti

– figyelmeztetett a HungaroMet, hozzátéve, hogy a hegyvidékeken továbbra is adottak a feltételek a további felhősödéshez és az újabb gócok kialakulásához.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio