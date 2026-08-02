Több térségben záporok és zivatarok alakultak ki Magyarországon

A meteorológiai szolgáltató beszámolója szerint az előrejelzéseknek megfelelően néhány gyorsan fejlődő gomolyfelhőből záporok, a hegyvidéki tájakon pedig zivatarok alakultak ki.
Ezek a gócok azonban csak egészen kis területeket érintenek közvetlenül.
Ezek a cellák nagyon picik, ezáltal pedig az általuk megöntözött terület is nagyon kicsi
– mutattak rá a bejegyzésben.
Bár a csapadékos zónák kiterjedése elenyésző, az érintett pontokon hirtelen jelentős időjárási változások léphetnek fel.
A zivatarokat viharos széllökések, valamint aprószemű jég és intenzív csapadék kísérheti
– figyelmeztetett a HungaroMet, hozzátéve, hogy a hegyvidékeken továbbra is adottak a feltételek a további felhősödéshez és az újabb gócok kialakulásához.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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