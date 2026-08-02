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Több térségben záporok és zivatarok alakultak ki Magyarországon
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Több térségben záporok és zivatarok alakultak ki Magyarországon

Portfolio
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A hazai hegyvidéki területeken, különösen a Bükkben és a Bakonyban helyenként záporok és zivatarok alakultak ki. Bár ezek az időjárási események intenzív kísérőjelenségekkel járhatnak, kiterjedésük rendkívül korlátozott – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.

A meteorológiai szolgáltató beszámolója szerint az előrejelzéseknek megfelelően néhány gyorsan fejlődő gomolyfelhőből záporok, a hegyvidéki tájakon pedig zivatarok alakultak ki.

Ezek a gócok azonban csak egészen kis területeket érintenek közvetlenül.

Ezek a cellák nagyon picik, ezáltal pedig az általuk megöntözött terület is nagyon kicsi

– mutattak rá a bejegyzésben.

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Bár a csapadékos zónák kiterjedése elenyésző, az érintett pontokon hirtelen jelentős időjárási változások léphetnek fel.

A zivatarokat viharos széllökések, valamint aprószemű jég és intenzív csapadék kísérheti

– figyelmeztetett a HungaroMet, hozzátéve, hogy a hegyvidékeken továbbra is adottak a feltételek a további felhősödéshez és az újabb gócok kialakulásához.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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