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Történelmi mélyponton a Duna vízállása Budapestnél, megszólalt a kormány a lakossági ivóvízellátásról
Globál

Történelmi mélyponton a Duna vízállása Budapestnél, megszólalt a kormány a lakossági ivóvízellátásról

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A rendkívüli szárazság következtében történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapestnél, a lakossági ivóvízellátás azonban nincs veszélyben, a vízügyi hatóságok pedig felkészültek a helyzet kezelésére. A részletekről Orbán Zoltán, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szóvivője tájékoztatott Magyarország Kormányának Facebook-videójában.
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A folyó budapesti szakaszán a korábbi negatív rekord 33 centiméter volt,

a napokban azonban a vízszint előbb 31, majd mindössze 19 centiméterre csökkent.

Bár a rendkívül alacsony vízállás miatt a közműszolgáltatásban előfordulhatnak átmeneti fennakadások, az ivóvízellátás folyamatossága biztosított. Szükség esetén a víziközmű-szolgáltatók saját eszközparkja mellett a honvédség lajtoskocsijai is készen állnak az esetleges kimaradások elhárítására.

A jelenlegi helyzetet a csapadék-utánpótlás tartós hiánya okozza, ami miatt a folyam a meglévő vízkészleteit szállítja el, és az előrejelzések szerint a helyzet a közeljövőben tovább romolhat. A vízvisszatartás lehetőségei kapcsán a szakértők kiemelik, hogy a legfontosabb a természetes módszerek alkalmazása a vízgyűjtő területeken, amit szükség esetén műszaki megoldásokkal, műtárgyak beépítésével lehet kiegészíteni. Más vízgyűjtő területek – például a Tisza – bevonása a Duna esetében nem valósítható meg.

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A szakemberek szerint a lakosságnak is kulcsszerepe van a válság kezelésében a tudatos és takarékos vízhasználat révén.

Ha minden magyar állampolgár naponta egy bögre vizet megspórol, az több millió litert jelent naponta

– mutatott rá a szóvivő a lakossági összefogás jelentőségére.

Ennek érdekében azt javasolják, hogy a háztartásokban csak teljesen megtöltött mosógépeket indítsanak el rövid programmal, kádfürdő helyett válasszák a zuhanyzást, és zárják el a csapot fogmosás, borotválkozás, valamint szappanozás közben. A kézi mosogatást is érdemes folyó víz helyett megtöltött mosogatótálban végezni azokban a háztartásokban, ahol nem áll rendelkezésre mosogatógép.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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