Történelmi mélyponton a Duna vízállása Budapestnél, megszólalt a kormány a lakossági ivóvízellátásról

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

A folyó budapesti szakaszán a korábbi negatív rekord 33 centiméter volt,

a napokban azonban a vízszint előbb 31, majd mindössze 19 centiméterre csökkent.

Bár a rendkívül alacsony vízállás miatt a közműszolgáltatásban előfordulhatnak átmeneti fennakadások, az ivóvízellátás folyamatossága biztosított. Szükség esetén a víziközmű-szolgáltatók saját eszközparkja mellett a honvédség lajtoskocsijai is készen állnak az esetleges kimaradások elhárítására.

A jelenlegi helyzetet a csapadék-utánpótlás tartós hiánya okozza, ami miatt a folyam a meglévő vízkészleteit szállítja el, és az előrejelzések szerint a helyzet a közeljövőben tovább romolhat. A vízvisszatartás lehetőségei kapcsán a szakértők kiemelik, hogy a legfontosabb a természetes módszerek alkalmazása a vízgyűjtő területeken, amit szükség esetén műszaki megoldásokkal, műtárgyak beépítésével lehet kiegészíteni. Más vízgyűjtő területek – például a Tisza – bevonása a Duna esetében nem valósítható meg.

A szakemberek szerint a lakosságnak is kulcsszerepe van a válság kezelésében a tudatos és takarékos vízhasználat révén.

Ha minden magyar állampolgár naponta egy bögre vizet megspórol, az több millió litert jelent naponta

– mutatott rá a szóvivő a lakossági összefogás jelentőségére.

Ennek érdekében azt javasolják, hogy a háztartásokban csak teljesen megtöltött mosógépeket indítsanak el rövid programmal, kádfürdő helyett válasszák a zuhanyzást, és zárják el a csapot fogmosás, borotválkozás, valamint szappanozás közben. A kézi mosogatást is érdemes folyó víz helyett megtöltött mosogatótálban végezni azokban a háztartásokban, ahol nem áll rendelkezésre mosogatógép.

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