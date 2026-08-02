Történelmi mélyponton a Duna vízállása Budapestnél, megszólalt a kormány a lakossági ivóvízellátásról

A folyó budapesti szakaszán a korábbi negatív rekord 33 centiméter volt,
a napokban azonban a vízszint előbb 31, majd mindössze 19 centiméterre csökkent.
Bár a rendkívül alacsony vízállás miatt a közműszolgáltatásban előfordulhatnak átmeneti fennakadások, az ivóvízellátás folyamatossága biztosított. Szükség esetén a víziközmű-szolgáltatók saját eszközparkja mellett a honvédség lajtoskocsijai is készen állnak az esetleges kimaradások elhárítására.
A jelenlegi helyzetet a csapadék-utánpótlás tartós hiánya okozza, ami miatt a folyam a meglévő vízkészleteit szállítja el, és az előrejelzések szerint a helyzet a közeljövőben tovább romolhat. A vízvisszatartás lehetőségei kapcsán a szakértők kiemelik, hogy a legfontosabb a természetes módszerek alkalmazása a vízgyűjtő területeken, amit szükség esetén műszaki megoldásokkal, műtárgyak beépítésével lehet kiegészíteni. Más vízgyűjtő területek – például a Tisza – bevonása a Duna esetében nem valósítható meg.
A szakemberek szerint a lakosságnak is kulcsszerepe van a válság kezelésében a tudatos és takarékos vízhasználat révén.
Ha minden magyar állampolgár naponta egy bögre vizet megspórol, az több millió litert jelent naponta
– mutatott rá a szóvivő a lakossági összefogás jelentőségére.
Ennek érdekében azt javasolják, hogy a háztartásokban csak teljesen megtöltött mosógépeket indítsanak el rövid programmal, kádfürdő helyett válasszák a zuhanyzást, és zárják el a csapot fogmosás, borotválkozás, valamint szappanozás közben. A kézi mosogatást is érdemes folyó víz helyett megtöltött mosogatótálban végezni azokban a háztartásokban, ahol nem áll rendelkezésre mosogatógép.
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